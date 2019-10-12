К Японии приближается мощнейший тайфун. Объявлен максимальный уровень угрозы

В скором времени на Токио должен обрушиться тайфун "Хагибис". Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Agence France-Presse. Тайфун принесёт самые мощные ливни и ветер, которых не было в течение 60 лет, сообщает Reuters. Уже сообщается об одном погибшем. По меньшей мере, четверо человек пострадали.