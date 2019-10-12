К Японии приближается мощнейший тайфун. Объявлен максимальный уровень угрозы

В скором времени на Токио должен обрушиться тайфун "Хагибис". Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Agence France-Presse. Тайфун принесёт самые мощные ливни и ветер, которых не было в течение 60 лет, сообщает Reuters. Уже сообщается об одном погибшем. По меньшей мере, четверо человек пострадали.
Typhoon Hagibis has become deadly, in Chiba prefecture a tornado damaged several homes injuring 5 people including 3 children. Nearby a car was overturned and a male driver passed away. https://t.co/T3ofheisbW pic.twitter.com/M3uaSxQMuk— Robert Speta (@RobertSpetaWX) 12 октября 2019 г.
В настоящее время приказ об эвакуации распространяется более чем на 1,6 млн человек.
В префектуре Тиба погиб человек. Его машина перевернулась, передаёт японская телекомпания NHK. Четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
Властями был объявлен максимальный — пятый — уровень угрозы. Сильые дожди могут спровоцировать оползни и наводнения.
Железнодорожное сообщение в Японии пока что было остановлено. Более, чем полторы тысячи авиарейсов отменили. Помимо этого были отменены два матча Кубка мира по регби. Они должны были пройти 12 октября.
"Хагибис" можно сравнить по мощности с тайфуном "Ида". Этот тайфун в 1958 году унёс 1,2 тысячи жизней. Тайфун "Хагибис", согласно прогнозам, затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион.
РИА "Новости" пишет, что девяти миллионам жителей Японии было рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна.