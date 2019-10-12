Элиуд Кипчоге стал первым, кто пробежал марафон менее чем за два часа. Рекорд не засчитают

В субботу, 12 октября, на соревнованиях в Вене 34-летний спортсмен пересёк финиш с результатом один час 59 минут 40,2 секунды.

При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций не согласилась засчитывать результат спортсмена, так как он был установлен не на официальных соревнованиях, сообщает The New York Times.

В мае 2017 года Кипчоге во время рекламного забега Nike уже пробовал пробежать марафон менее чем за два часа — однако в тот раз его результат был два часа 25 секунд, он тоже не был засчитан.

Кипчоге является олимпийским чемпионом 2016 года в марафоне, он также многократный призёр чемпионатов мира в беге на средние дистанции.

В настоящее время спортсмену принадлежит мировой рекорд на марафонской дистанции. В сентябре прошлого года кениец успел пробежать Берлинский марафон за два часа, одну минуту и 39 секунд.