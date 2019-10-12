Сб, 12.10.2019
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Фото: Елизавета II вышла в свет после долгого отсутствия на публике

ФОТО: SCANPIX

Елизавета II снова смогла приступить к своим королевским обязанностям после летних каникул. Для своего первого официального мероприятия после отпуска она выбрала наряд полностью голубого цвета. 

В пятницу, 11 октября, Елизавета II посетила официальное мероприятие в Лондоне, посвященное открытию нового жилого комплекса в Мордене. Дом был специально построен для ветеранов ВВС.  

93-летняя Елизавета была в отлично настроении: она улыбалась на протяжении всего выхода в свет. Вниманием не были обделены как гости, так и папарацци.

Наряд Елизаветы также был в очень приятных и даже "радостных" цветах: королева решила выбрать для мероприятия ярко-голубое пальто, прикрепив к нему большую брошь. На голове монаршей особы была шляпа с перьями. Образ дополнили туфли Anello & Davide.

ФОТО: SCANPIX

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