Фото: Елизавета II вышла в свет после долгого отсутствия на публике

Елизавета II снова смогла приступить к своим королевским обязанностям после летних каникул. Для своего первого официального мероприятия после отпуска она выбрала наряд полностью голубого цвета.
В пятницу, 11 октября, Елизавета II посетила официальное мероприятие в Лондоне, посвященное открытию нового жилого комплекса в Мордене. Дом был специально построен для ветеранов ВВС.
93-летняя Елизавета была в отлично настроении: она улыбалась на протяжении всего выхода в свет. Вниманием не были обделены как гости, так и папарацци.
Наряд Елизаветы также был в очень приятных и даже "радостных" цветах: королева решила выбрать для мероприятия ярко-голубое пальто, прикрепив к нему большую брошь. На голове монаршей особы была шляпа с перьями. Образ дополнили туфли Anello & Davide.