Фото: Елизавета II вышла в свет после долгого отсутствия на публике

В пятницу, 11 октября, Елизавета II посетила официальное мероприятие в Лондоне, посвященное открытию нового жилого комплекса в Мордене. Дом был специально построен для ветеранов ВВС.

93-летняя Елизавета была в отлично настроении: она улыбалась на протяжении всего выхода в свет. Вниманием не были обделены как гости, так и папарацци.

Наряд Елизаветы также был в очень приятных и даже "радостных" цветах: королева решила выбрать для мероприятия ярко-голубое пальто, прикрепив к нему большую брошь. На голове монаршей особы была шляпа с перьями. Образ дополнили туфли Anello & Davide.