Сб, 12.10.2019
Уже сейчас курдские силы сообщают о гражданских жертвах в результате бомбардировки Турцией. К сожалению, игры держав почти всегда требуют жертв, и эта ситуация не будет исключением. Том Ратфелдерс, журналист TVNET

Вершина стиля: королева Нидерландов в клетке и пьянящем бургундском
Браво, Максима!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Королева-консорт Нидерландов Максима продолжает восхищать мир своим изысканным стилем, особую элегантность которому придают любимые ею шляпки.

На днях 48-летняя супруга короля Виллема-Александра побывала с визитом в Амерсфорте (провинция Утрехт), где приняла участие в национальном собрании организации "Волонтерская помощь".

Для этого случая она выбрала стильный клетчатый комплект из юбки асимметричного кроя и жакета, который предпочла игриво набросить на плечи.

Дополнили образ монаршей особы блуза пьянящего цвета бургундского вина, трендовая замшевая шляпа-федора в тон, клатч-папка и лодочки на высоком каблуке. Браво, Максима, - это вершина стиля!

ФОТО: PPE/v.d. Werf/SIPA/Scanpix

ФОТО: PPE/v.d. Werf/SIPA/Scanpix

ФОТО: PPE/v.d. Werf/SIPA/Scanpix

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