Вершина стиля: королева Нидерландов в клетке и пьянящем бургундском
Королева-консорт Нидерландов Максима продолжает восхищать мир своим изысканным стилем, особую элегантность которому придают любимые ею шляпки.
На днях 48-летняя супруга короля Виллема-Александра побывала с визитом в Амерсфорте (провинция Утрехт), где приняла участие в национальном собрании организации "Волонтерская помощь".
Для этого случая она выбрала стильный клетчатый комплект из юбки асимметричного кроя и жакета, который предпочла игриво набросить на плечи.
Дополнили образ монаршей особы блуза пьянящего цвета бургундского вина, трендовая замшевая шляпа-федора в тон, клатч-папка и лодочки на высоком каблуке. Браво, Максима, - это вершина стиля!
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