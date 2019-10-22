5 вещей, которые не стоит делать после секса...

"Во время секса вагинальная среда становится влажной, как бы смазанной, поэтому внутренние ткани по-иному реагируют на внешние раздражители. В первую очередь,

женщина становится гораздо более уязвима к инфекциям, чем обычно, а потому важно знать, как снизить риски и сохранить свое интимное здоровье",

- отмечает врач-гинеколог, почетный профессор Имперского колледжа Лондона Лесли Пейдж на страницах издания Womans health.

Что же советует специалист делать или НЕ делать после секса?

В дамскую комнату после секса

Во время интимной близости существует риск того, что бактерии могут проникнуть в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал. "Это может вызвать различные инфекции. Поэтому

постарайтесь сходить в туалет хотя бы в течение часа после секса. Кроме того, стоит также опорожнить мочевой пузырь перед половым контактом",

- советует Лесли Пейдж.

Второй важный момент - правильно вытирать капли мочи после посещения туалета. Делать это надо спереди назад, чтобы предотвратить любую инфекцию и избежать распространения фекальных бактерий от ануса до влагалища, которое особенно чувствительно после секса.

Табу на мыло!

У многих после полового акта возникает желание принять душ с ароматным мылом. Но, как говорит гинеколог, в этом нет необходимости. Достаточно просто воды. Помните, что влагалище после секса может быть немного "уставшим", возможно, даже опухшим, поэтому не раздражайте его мылом, которое может вызвать сухость.

"Влагалище - это самоочищающийся орган, и если вы все же хотите помыть его самостоятельно, делайте это очень аккуратно и бережно",

- напоминает профессор.

Сон в сексуальном белье

Чаще всего для постельных игр мы выбираем сексуальное кружевное белье из синтетичеких материалов. Гинеколог предупреждает: не засыпайте в нем после секса, поскольку синтетическое нижнее белье сохраняет влагу и вы рискуете заразиться грибком. Лучше надеть что-то хлопчатобумажное, а кто посмелее - спите голышом, чтобы ваше тело дышало!

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Теплая ванна

Казалось бы, что может быть сексуальнее и романтичнее, чем раслабиться с любимым в теплой пенной ванне? Однако гинеколог предостерегает - это не очень хорошая идея!

Во-первых, больше шансов на попадание чужеродных бактерий в раздраженную среду влагалища, а во-вторых - вода способствует "вымыванию" естественного защитного слоя влагалища, который защишает женскую интимную зону от нежелательных инфекций.

Влажные салфетки

Если вы чувствительны к таким веществам, как алкоголь, глицерин, ароматизаторы и некоторые масла, вам не следует протираться влажными салфетками после секса, поскольку они могут вызвать раздражение - покраснение, зуд, отек и другие проблемы. Как уже упоминалось,

лучший способ очистить интимные места после секса - горячая вода. Другой вариант - смешать 1 чайную ложку уксуса с 1 литром воды и подмыться этой жидкостью.

Уксус является нежным моющим средством и помогает поддерживать естественную кислотность кожи.