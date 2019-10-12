Серия выездных поражений продолжается. Рижское "Динамо" проиграло "Авангарду"

Отметим, что в этом сезоне рижане ещё не заработали ни одного очка на выезде.

Счёт в матче открыли гости - на 3-й минуте после передачи Картера Эштона и Оскара Бартулиса Даниэль Берзиньш забросил шайбу в ворота "Авангарда". Для нападающего "Динамо" эта шайба стала первой в сезоне, всего на счету Берзиньша две шайбы в КХЛ.

Хозяевам потребовалось 6 минут, чтобы сравнять счёт. Гол на счету Валентина Пьянова. В целом первые 20 минут прошли под знаком гостей, которые чаще нарушали спокойствие вратаря "Авангарда" Игоря Бобкова.

Во втором периоде омичи перехватили инициативу и на 21-й минуте Роб Клинкхаммер вывел хозяев вперёд. Вскоре после этого Пьянов оформил дубль, а на 34-й минуте Семён Кошелев сделал счёт 4:1 в пользу "Авангарда". Как позже оказалось, этот счёт стал окончательным в матче.