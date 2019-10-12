Остапенко впервые в этом сезоне пробилась в финал

В полуфинальном матче Остапенко обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Добавим, что латвийская теннисистка в мировом рейтинге WTA занимает 72-е место, а Александрова - 35-е.

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 21 минуту. За это время россиянка сделала три эйса, шесть брейков и трижды ошиблась при подаче. Остапенко дважды подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. Счёт в личных встречах между спортсменками стали 3:2 в пользу россиянки.

За выход в финал турнира Остапенко заработала 180 рейтинговых очков WTA, что позволит ей подняться в новом рейтинге. В финале турнира в Линце Остапенко ждёт встреча с 15-летней американкой Коко Гауфф, для которой это будет первый финал турнира WTA в карьере.

В последний раз Остапенко выходила в финал турниров WTA весной 2018 года, когда боролась за титул в Майами. В этом сезоне латвийская теннисистка одержала 22 победы и потерпела 26 поражений.

Напомним, что первая ракетка Латвии Анастасия Севастова из-за травмы с турнира снялась.