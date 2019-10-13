Галерея: в Агенскалнсе проходят "Литовские дни бралюкас"

В эти выходные, 12 и 13 октября, на Агенскалнском рынке проходят уже ставшие традицией "Литовские дни бралюкас", а это значит, что здесь можно приобрести различные товары от литовских производителей. Также на рынке представлены дары и от местных хозяйств.