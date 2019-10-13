Вс, 13.10.2019
Шкеле по-прежнему один из самых влиятельных и богатых людей в Латвии, несмотря на то, что принадлежит ему относительно мало и официальной политической власти у него нет. Один из талантов Шкеле - возможность в нужное время присосаться и кормиться от бизнеса, в который вовлечены деньги государства или самоуправлений. Re:Baltica

Галерея: в Агенскалнсе проходят "Литовские дни бралюкас"

"Литовские дни бралюкас"

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В эти выходные, 12 и 13 октября, на Агенскалнском рынке проходят уже ставшие традицией "Литовские дни бралюкас", а это значит, что здесь можно приобрести различные товары от литовских производителей. Также на рынке представлены дары и от местных хозяйств. 

На протяжении двух дней здесь предлагаются самые полюбившееся товары из Литвы - конечно, знаменитая елочка шакотис, также и скиландис, кожаные сумки и плетенные корзины, украшения из камней, приправы и ферментированные чаи.

Рынок работает до 17.00. Поторопитесь! 

Галерея: На Агенскалнском рынке проходят "Литовские дни бралюкас"

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