Галерея: в Агенскалнсе прошли "Литовские дни бралюкас"

В эти выходные, 12 и 13 октября, на Агенскалнском рынке прошли уже ставшие традицией "Литовские дни бралюкас", а это значит, что здесь можно было приобрести различные товары от литовских производителей. Также на рынке были представлены дары и от местных хозяйств.
На протяжении двух дней здесь предлагались самые полюбившееся товары из Литвы - конечно, знаменитая елочка шакотис, также и скиландис, кожаные сумки и плетенные корзины, украшения из камней, приправы и ферментированные чаи.
Галерея: На Агенскалнском рынке прошли "Литовские дни бралюкас"