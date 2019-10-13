Вс, 13.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Галерея: в Агенскалнсе прошли "Литовские дни бралюкас"

"Литовские дни бралюкас"

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В эти выходные, 12 и 13 октября, на Агенскалнском рынке прошли уже ставшие традицией "Литовские дни бралюкас", а это значит, что здесь можно было приобрести различные товары от литовских производителей. Также на рынке были представлены дары и от местных хозяйств. 

На протяжении двух дней здесь предлагались самые полюбившееся товары из Литвы - конечно, знаменитая елочка шакотис, также и скиландис, кожаные сумки и плетенные корзины, украшения из камней, приправы и ферментированные чаи.

Галерея: На Агенскалнском рынке прошли "Литовские дни бралюкас"

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