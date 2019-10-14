Россия, Италия и Польша вышли на Евро-2020. Лукаку вошёл в историю

Так, например, в матче 7-го тура группы I сборная Бельгии у себя дома разгромила Сан-Марино со счётом 9:0. Эта победа позволила бельгийской сборной набрать 21 очко (выиграли все семь матчей) и первой отобраться на Евро-2020.

🇧🇪 Как Бельгия разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 и завоевала путевку на #ЕВРО2020 💪 pic.twitter.com/EhIQeJPYyo — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 12, 2019

Отметим, что дублем в матче против Сан-Марино отметился форвард Ромелу Лукаку. 26-летний футболист стал первым в истории Бельгии, кому удалось забить за сборную больше 50 голов. На счету игрока 51 мяч в 83 матчах.

Следом за Бельгией путёвку на Евро-2020 оформила сборная Италии, которая в матче 7-го тура группы J обыграла Грецию - 2:0. Победу итальянцам принесли точные удары Жоржиньо и Федерико Бернардески. Сборная Италии также как и Бельгия набрала 21 очко, одержав победу во всех семи матчах.

"Это фантастический результат, учитывая весь тот ужас, который нам довелось пережить два года назад", - сказал после матча Жоржиньо.

Напомним, сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира 2018 года.

Для Италии следующий чемпионат Европы станет 10-м в истории. На счету "Скуадра Адзурра" одна победа на первенстве континента - 1968 год. На предыдущем турнире в 2016 году итальянцы вылетели в четвертьфинале, уступив немцам в серии пенальти.

Третьей сборной, которая обеспечила себе выход на Евро-2020, стала Россия. Подопечные Станислава Черчесова в 7-м туре на выезде разгромили Кипр (5:0). В целом, российская сборная выиграла 7 матчей квалификации подряд с общим счетом 26:1.

Победу в матче против Кипра гостям принесли точные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Что касается Дзюбы, то на счету 31-летнего нападающего 9 забитых мячей в 8 играх квалификации Евро-2020. По этому показателю россиянин уступает только форварду сборной Израиля Эрану Захави (10 голов).

"Главная задача - выиграть чемпионат Европы!", - заявил после матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России примет участие в чемпионате Европы в пятый раз подряд. Ранее команда выступала на этом турнире в 2004, 2008, 2012 и 2016 годах.

Ну и наконец четвёртой командой, которой удалось завоевать путёвку на Евро-2020, стала сборная Польши, которая сделала это благодаря домашней победе в матче отборочного турнира над командой Северной Македонии со счетом 2:0. Голами в матче отметились Пшемыслав Франковски и Аркадиуш Милик. Интересно, что в обоих случаях результативные передачи отдавал Роберт Левандовски.

Команда Ежи Бженчека в четвёртый раз сыграет на Евро, а лучшим результатом польской команды является выход в 1/4 финала европейского первенства в 2016 году. В 2008 и 2012 годах поляки не смогли выйти из группы.

TRZY RAZY Z RZĘDU! TRZY! pic.twitter.com/iqgrrw4Bwn — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 13, 2019