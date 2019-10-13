Загитова "засветилась" на хоккее вместе с Капризовым. Спортсменам приписывают роман

Дело было так - юную спортсменку на трибунах поймал оператор матча, а режиссёр трансляции со своей стороны вывел её на экран вместе с хоккеистом.

Что в этом такого? Дело в том, что спортсменам приписывают роман.

Такие слухи появились после Олимпиады в Пхёнчхане. Напомним, Загитова и Капризов взяли золотые медали, Кирилл отметился победной шайбой в финале.

Позднее в социальной сети Instagram хоккеист опубликовал совместное фото с фигуристками. В скором времени российские СМИ начали утверждать, что на пути домой Загитова и Капризов летели в одном самолёте и много общались, после чего СМИ нарекли их парой.

Не так давно нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в интервью порталу Sports.ru опроверг все домыслы.

"Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду", - прокомментировал он совместное фото. На вопрос о том, общаются ли спортсмены, Капризов ответил: "Да, бывает".

На уточняющий вопрос, зовёт ли хоккеист фигуристку на свои матчи, он иронизировал:

"Всё вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолёте к кому-то подходил.

Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу".

В то же время, по признанию Капризова, в битве Медведевой и Загитовой он за Алину, так как "всё-таки лично её знает".