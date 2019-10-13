Загитова "засветилась" на хоккее вместе с Капризовым. Спортсменам приписывают роман

17-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила в Казани матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами "Ак Барс" и ЦСКА. Во время трансляции Алина попала на экран вместе с нападающим армейцев Кириллом Капризовым.
Дело было так - юную спортсменку на трибунах поймал оператор матча, а режиссёр трансляции со своей стороны вывел её на экран вместе с хоккеистом.
Алина Загитова прямо сейчас на матче Ак Барс - ЦСКА 🙌✨ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 📹 @nata_sechina ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ——————————————⠀⠀⠀ #AlinaZagitova #JapanOpen2019 #JapanOpen #ザギトワ #アリーナザギトワ⠀⠀⠀ #алиназагитова #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #figureskating #figureskater #фигурноекатание #teamzagitova #teamRussia #Isu #командаРоссии⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
Что в этом такого? Дело в том, что спортсменам приписывают роман.
Такие слухи появились после Олимпиады в Пхёнчхане. Напомним, Загитова и Капризов взяли золотые медали, Кирилл отметился победной шайбой в финале.
Позднее в социальной сети Instagram хоккеист опубликовал совместное фото с фигуристками. В скором времени российские СМИ начали утверждать, что на пути домой Загитова и Капризов летели в одном самолёте и много общались, после чего СМИ нарекли их парой.
Не так давно нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в интервью порталу Sports.ru опроверг все домыслы.
"Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду", - прокомментировал он совместное фото. На вопрос о том, общаются ли спортсмены, Капризов ответил: "Да, бывает".
На уточняющий вопрос, зовёт ли хоккеист фигуристку на свои матчи, он иронизировал:
"Всё вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолёте к кому-то подходил.
Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу".
В то же время, по признанию Капризова, в битве Медведевой и Загитовой он за Алину, так как "всё-таки лично её знает".
Отметим, что в том матче команда Капризова ЦСКА победила "Ак Барс" со счётом 5:2. Примечательно, что папа Алины - Ильназ Загитов - тренирует молодежную команду "Ак Барса".