Вс, 13.10.2019
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Загитова "засветилась" на хоккее вместе с Капризовым. Спортсменам приписывают роман

Алина Загитова

ФОТО: AFP/SCANPIX

17-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила в Казани матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами "Ак Барс" и ЦСКА. Во время трансляции Алина попала на экран вместе с нападающим армейцев Кириллом Капризовым. 

Дело было так - юную спортсменку на трибунах поймал оператор матча, а режиссёр трансляции со своей стороны вывел её на экран вместе с хоккеистом.

Что в этом такого? Дело в том, что спортсменам приписывают роман.

Такие слухи появились после Олимпиады в Пхёнчхане. Напомним, Загитова и Капризов взяли золотые медали, Кирилл отметился победной шайбой в финале.

Позднее в социальной сети Instagram хоккеист опубликовал совместное фото с фигуристками. В скором времени российские СМИ начали утверждать, что на пути домой Загитова и Капризов летели в одном самолёте и много общались, после чего СМИ нарекли их парой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девчонки умницы 🙃🙃🙃

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov)

Не так давно нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в интервью порталу Sports.ru опроверг все домыслы.

"Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду", - прокомментировал он совместное фото. На вопрос о том, общаются ли спортсмены, Капризов ответил: "Да, бывает". 

На уточняющий вопрос, зовёт ли хоккеист фигуристку на свои матчи, он иронизировал: 

"Всё вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолёте к кому-то подходил.

Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу".

В то же время, по признанию Капризова, в битве Медведевой и Загитовой он за Алину, так как "всё-таки лично её знает". 

Отметим, что в том матче команда Капризова ЦСКА победила "Ак Барс" со счётом 5:2. Примечательно, что папа Алины - Ильназ Загитов - тренирует молодежную команду "Ак Барса".

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