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  • В своём первом финале в этом сезоне Остапенко уступила 15-летней Кори Гауфф

В своём первом финале в этом сезоне Остапенко уступила 15-летней Кори Гауфф

Матч Остапенко - Гауфф

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 13 октября, латвийская теннисистка Алёна Остапенко в финале турнира серии International в Линце уступила 15-летней американской теннисистке Кори Гауфф. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

Для Остапенко, занимающей 72-ю позицию в мировом рейтинге, это был первый финал турниров WTA в этом сезоне, а для 110-й ракетки мира Гауфф это был первый финал турнира WTA в карьере.

За 1 час 39 минут матча Кори Гауфф сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь Алёна Остапенко трижды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки.

Это была первая встреча теннисисток на корте.

Примечательно, что Кори - самая молодая чемпионка соревнований WTA с 2004 года, когда Николь Вайдишова победила в Ташкенте.

Отметим, что в последний раз Остапенко выходила в финал турниров WTA весной 2018 года, когда боролась за титул в Майами. В этом сезоне латвийская теннисистка одержала 22 победы и потерпела 27 поражений.

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