Учитесь быть стильными! Энн Хэтэуэй демонстрирует идеальную моду для беременных

Верх наряда - корсет, декорированный воланами на одном плече и на животике. Элегантность модного образа будущей мамочки подчеркнули золотые украшения, которые прекрасно сочетались с открытыми золотистыми босоножками. Беременные могут выглядеть эффектно и сексуально не только в платьях свободного кроя!