Вс, 13.10.2019
У тебя на глазах посреди бела дня исчезает ребенок, неважно твой или нет - ты берешь своего [ребенка] за руку и идешь искать. Потому что твой самый большой кошмар происходит у тебя на глазах. Житель Саратова о поисках Лизы Киселевой
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Мода
  • Учитесь быть стильными! Энн Хэтэуэй демонстрирует идеальную моду для беременных

Учитесь быть стильными! Энн Хэтэуэй демонстрирует идеальную моду для беременных
Фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Очаровательная американская актриса Энн Хэтэуэй в настоящее время находится в ожидании  второго ребенка. На премьере фильма "Современная любовь" в Нью-Йорке 36-летняя знаменитость предстала в изысканном брючном костюме кремового цвета от Дома моды Oskar de la Renta. 

Верх наряда - корсет, декорированный воланами на одном плече и на животике. Элегантность модного образа будущей мамочки подчеркнули золотые украшения, которые прекрасно сочетались с открытыми золотистыми босоножками. Беременные могут выглядеть эффектно и сексуально не только в платьях свободного кроя!

ФОТО: Evan Agostini / AP

ФОТО: Evan Agostini / AP

ФОТО: Evan Agostini / AP

Читать также

Актуально

НАВЕРХ