Учитесь быть стильными! Энн Хэтэуэй демонстрирует идеальную моду для беременных
Очаровательная американская актриса Энн Хэтэуэй в настоящее время находится в ожидании второго ребенка. На премьере фильма "Современная любовь" в Нью-Йорке 36-летняя знаменитость предстала в изысканном брючном костюме кремового цвета от Дома моды Oskar de la Renta.
Верх наряда - корсет, декорированный воланами на одном плече и на животике. Элегантность модного образа будущей мамочки подчеркнули золотые украшения, которые прекрасно сочетались с открытыми золотистыми босоножками. Беременные могут выглядеть эффектно и сексуально не только в платьях свободного кроя!