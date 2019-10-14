Седокова посетила матч своего женатого возлюбленного из Латвии

12 октября в сторис Анны появилось короткое видео, сделанное на игре баскетбольного клуба "Химки". В нем принимал участие и новый возлюбленный звезды. Она засняла не только его игру, но и поставила тэг.

Вероятно ролик был заснят 11 октября в "Арена Мытищи", где команда "Химки" встречалась с "Басконией".

Клуб Тиммы одержал победу над гостями со счетом 79 : 76. Отличное взаимодействие продемонстрировали Бертанс и Тимма: Дайрис отдал передачу, а Янис забил "трехочковый". Но после третьего фола ему пришлось отправиться на скамейку.

Следующий матч пройдет 14 октября в Саратове с командой "Автодор".

Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.

Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила.

ФОТО: instagram.com/annasedokova