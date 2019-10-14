Пн, 14.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы
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  • Как звезды провели свои выходные: Нюша, Анна Семенович, Ольга Серябкина и другие

Как звезды провели свои выходные: Нюша, Анна Семенович, Ольга Серябкина и другие

ФОТО: instagram.com/serebro_official/ann_semenovich/ коллаж Русский TVNET

Еженедельно Русский TVNET предлагает читателям узнать, чем занимались знаменитости на этих выходных. Самые новые моменты из жизни звезд смотрите в нашей фотоподборке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Картинка с красивейшего Ставропольского концерта )

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#озероГарда #sirmione

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Иногда так хочется погрустить , мне кажется , что грусть это отдых перед большой радостью 🙏🏼 Мое настроение, как ветер , переменчиво и капризно , то ласкает , то сносит с ног 😂 В такие моменты я учусь расслабляться и доверять жизни ,и буря постепенно отступает 🙏🏼 ..................... Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @Aleksandra_fedo Локация @singercafe Продюссер съёмки @avrorashreder #осень #анясеменович #певица #ведущая #красиваядевушка #сексибомбочка #позитивщики❤️❤️❤️фотограф

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A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята! Уже который день нахожусь на 7- ом небе от счастья! Песня #СМОТРИ на 🥇 месте! Я читаю ваши отзывы, смотрю отметки в сториз и бальзам разливается по душе! Я ждала эту песню! Ее начали писать летом, я поставила режим « ждуна» , так как впервые мы решили попробовать метод музыкального кемпа. Это значит, что собираются мелодист, аранжировщик (продакшн) и поэт (текстовик) и в течении энного времени творят. Я ждала чего- то особенного, но о таком результате и мечтать не могла! С гордостью называю вам имена героев- авторов #Смотри: @chinkong 💜автор музыки и продакшн СПАСИБО, Вов! Я тебе всё написала 💜так как это очень личное. @locdog2070 Спасибо за то, что так глубоко и современным языком почувствовал. Я горжусь знакомством 💜 @levsoundpro, как хорошо, что ты вернулся. Спасибо за неоценимую помощь , поддержку и основные моменты (ты знаешь о чем я) Горжусь! Ценю! 💜 Вчера сняли клип💫 Космический 👽 Об этом следом. Кто ещё не слышал #Смотри? #полинагагарина

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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New hairstyle by @rudyshyn_mykhailo

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VIDEO PERFORMANCE MARP-IKEBANA-AW19 Вы можете посмотреть видео перформанс на официальном сайте MARP - - www.marpcollections.com Икебана рассматривается как часть культуры, которая отражает философию жизни через составление композиций из цветов. Линия является ведущим формообразующим элементом в целостности. Образ творца и его произведения идентичны. Отсюда и параллель между композиционной линией и линией жизни человека. Через видео-перформанс предоставляется возможность напомнить, что мы сами являемся творцами своей судьбы и вольны ее совершенствовать. А так же мы являемся частью целого - общества. Часть отражает целое. Каждый из нас в ответе за эту совместную живую “ИКЕБАНУ”. Режиссер l @maria.pshenichnikova ( В главной роли l Ирина Понаровская. Танцоры l @lenaleneli, @laranlaraan Production by Outstream http://outstream.ru/

A post shared by Ирина Понаровская (@irinaponarovskaya) on

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