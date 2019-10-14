Как звезды провели свои выходные: Нюша, Анна Семенович, Ольга Серябкина и другие

Еженедельно Русский TVNET предлагает читателям узнать, чем занимались знаменитости на этих выходных. Самые новые моменты из жизни звезд смотрите в нашей фотоподборке.
Крещатик - это название главной улицы Киева в честь Крещения Руси. Я помню лето 2013-го, когда вел здесь концерт в День Крещения. И видел море людей до самого Майдана и дальше. Их Радость и ещё какое-то наше общее чувство, которое и теперь передать сложно. Но оно никуда не делось на самом деле.
Иногда так хочется погрустить , мне кажется , что грусть это отдых перед большой радостью 🙏🏼 Мое настроение, как ветер , переменчиво и капризно , то ласкает , то сносит с ног 😂 В такие моменты я учусь расслабляться и доверять жизни ,и буря постепенно отступает 🙏🏼 ..................... Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @Aleksandra_fedo Локация @singercafe Продюссер съёмки @avrorashreder #осень #анясеменович #певица #ведущая #красиваядевушка #сексибомбочка #позитивщики❤️❤️❤️фотограф
Вчера было так холодно на воде, что возможно было согреться только самогончиком. Вот мы и уговаривали всем миром Лерочку наконец-то изменить своим привычкам. Как вы думаете, удалось нам ее убедить ? @valeriya #валерия #матвеевич #астрахань #рыбалка #ladacha #ladatcha #astrakhan
Ребята! Уже который день нахожусь на 7- ом небе от счастья! Песня #СМОТРИ на 🥇 месте! Я читаю ваши отзывы, смотрю отметки в сториз и бальзам разливается по душе! Я ждала эту песню! Ее начали писать летом, я поставила режим « ждуна» , так как впервые мы решили попробовать метод музыкального кемпа. Это значит, что собираются мелодист, аранжировщик (продакшн) и поэт (текстовик) и в течении энного времени творят. Я ждала чего- то особенного, но о таком результате и мечтать не могла! С гордостью называю вам имена героев- авторов #Смотри: @chinkong 💜автор музыки и продакшн СПАСИБО, Вов! Я тебе всё написала 💜так как это очень личное. @locdog2070 Спасибо за то, что так глубоко и современным языком почувствовал. Я горжусь знакомством 💜 @levsoundpro, как хорошо, что ты вернулся. Спасибо за неоценимую помощь , поддержку и основные моменты (ты знаешь о чем я) Горжусь! Ценю! 💜 Вчера сняли клип💫 Космический 👽 Об этом следом. Кто ещё не слышал #Смотри? #полинагагарина
VIDEO PERFORMANCE MARP-IKEBANA-AW19 Вы можете посмотреть видео перформанс на официальном сайте MARP - - www.marpcollections.com Икебана рассматривается как часть культуры, которая отражает философию жизни через составление композиций из цветов. Линия является ведущим формообразующим элементом в целостности. Образ творца и его произведения идентичны. Отсюда и параллель между композиционной линией и линией жизни человека. Через видео-перформанс предоставляется возможность напомнить, что мы сами являемся творцами своей судьбы и вольны ее совершенствовать. А так же мы являемся частью целого - общества. Часть отражает целое. Каждый из нас в ответе за эту совместную живую “ИКЕБАНУ”. Режиссер l @maria.pshenichnikova ( В главной роли l Ирина Понаровская. Танцоры l @lenaleneli, @laranlaraan Production by Outstream http://outstream.ru/