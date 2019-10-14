Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 октября 2019 года

Лев

У Львов наступает время, когда можно заниматься юридическими проблемами, переговорами, договариваться с коллегами, близкими и даже с врагами. Сила слова будет самой важной, самой передовой и весомой. Поступки тоже важны, но только красноречивые Львы смогут сильно продвинуться вперед в делах, в любви и в других сферах.

На этой неделе представителям данного знака зодиакального круга, по мнению Василисы Володиной, удастся изменить судьбу и внести коррективы в свою жизнь.

Пришло время не размениваться на мелочи, а брать то, что принадлежит им без остатка. Возможны разочарования на личном фронте, которые могут выбить Львов из колеи, но не нужно на них фокусироваться, так как они временны.

Дева

Враги и недоброжелатели могут стать друзьями для Дев на этой неделе, а самые близкие люди - ставить палки в колеса, но это не повод унывать или разрывать отношения, уверяет астролог. Нужно сделать вид, что все нормально, и понаблюдать. Бить тревогу пока рано, звезды хотят видеть спокойных и миролюбивых Дев, которые умеют идти на компромиссы и договариваться. Тактика наблюдения многое расставит по местам.

В некоторых вопросах этим людям все-таки придется дать отпор врагу. Например, это может касаться личной жизни. Допускать посягательств на счастье в любви нельзя.

Если с проблемами на работе можно будет разобраться, добавив немного уверенности, то в амурных делах нужно будет приложить чуточку больше усилий для сохранения баланса.

Весы

У Весов звезды и планеты сейчас находятся в довольно гармоничном состоянии и в хорошем положении, при котором Василиса Володина советует избавляться от всего лишнего в своей жизни, в том числе от вредных привычек.

В доме и на рабочем месте у Весов должен быть полный порядок, как и в голове. Не нужно захламлять свой разум страхами и переживаниями.

Ко многим проблемам стоит относиться философски, ведь они являются частью нашей жизни. Благодаря им мы становимся сильнее. Весы могут проанализировать свои прежние ошибки и недочеты, чтобы продолжить беспрерывный процесс развития личности. Нужно с головой окунуться в дела и пытаться стать лучше.

Скорпион

Скорпионы могут на этой неделе встретиться лицом к лицу с очень неприятными людьми, которые будут пытаться взять свое силой, хитростью или другими неприятными для представителей этого знака методами.

Скорпионам нужно будет укрепить свою энергетику, чтобы защититься от манипуляторов, энергетических вампиров, токсичных людей. Все они станут очень опасными.