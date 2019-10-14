Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 октября 2019 года
Василиса Володина - один из ведущих российских экспертов в области астрологии на сегодняшний день. Ее прогнозы помогают людям преуспевать в любви, делах и любой другой сфере, сохраняя баланс, внутреннюю гармонию и удачу. Что же, по мнению астролога, ждет представителей каждого знака Зодиака в ближайшие семь дней?
Овен
У Овнов наступают дни, когда они могут преуспеть на работе и в финансовой сфере. Это будет идеальное время для совершения дорогостоящих покупок, оформления кредита на важные нужды и покупки подарков для близких. Однако астролог предупреждает, что
Овнам стоит избегать дачи денег взаймы: велика вероятность того, что они не вернутся обратно, либо для этого придется поссориться с человеком.
В любви и дружбе помогать представителям данного знака будут лишь здравый смысл и спокойствие. Импульсивные поступки и слова могут построить непреодолимую стену между влюбленными, родственниками или друзьями. Людям этого знака нужно быть готовыми к тому, чтобы объяснить тот или иной поступок.
Телец
У Тельцов период с 14 по 20 октября будет крайне непредсказуемым, беспокойным, невероятно ярким и запоминающимся. Вполне возможно, что именно сейчас в их жизни произойдет нечто неординарное и важное. Это будет началом нового этапа, который откроет перед Тельцами новые двери и закроет старые.
Значит, можно смело начинать новые проекты, дела в бизнесе и на работе, а еще - разрывать токсичные отношения и вступать в более здоровые и новые, причем без доли сожаления.
Самое главное - уметь быстро восстановить энергию и силы, ведь их сейчас может не хватать. Именно про такое время говорят: "Что бы ни происходило, все к лучшему". Не надо сожалеть - нужно двигаться вперед при любом раскладе.
Близнецы
У людей, рожденных под этим созвездием, повысится эмпатия. Удивительно то, что такой поворот может быть опасным. Близнецам сейчас не стоит зацикливаться на делах и чувствах окружающих, потому что жизнь может преподнести не самые приятные сюрпризы им самим. Этим людям придется разгребать собственные проблемы, которые накопились за долгое время и появятся сейчас.
В условиях повышенного стресса Близнецам нужно больше отдыхать, причем желательно в уединении.
Поможет смена обстановки: можно на выходных поехать в другой город или, наоборот, закрыться дома и перечитать любимую книгу, пересмотреть все любимые фильмы.
Представителям данного знака Зодиака можно сделать то, что им не свойственно, чего они не делали уже давно. Самое главное - получить удовольствие от выходных.
Рак
Период с 14 по 20 октября для Раков может стать крайне беспокойным, нервным и непредсказуемым. Астролог советует им заняться домашними делами, потому что они успокаивают.
Можно навести порядок дома, на рабочем месте. Это позволит энергетическим потокам принести Ракам больше позитива и лучше питать их удачей.
В любовной сфере этих людей ожидают большие и приятные изменения, которые придут не сразу. Нужно настроиться на позитивный лад, чтобы не распугать всех поклонников и поклонниц переживаниями и негативом. В семейных делах важно не перекладывать ответственность на кого-то другого, а научиться решать все самостоятельно.
Лев
У Львов наступает время, когда можно заниматься юридическими проблемами, переговорами, договариваться с коллегами, близкими и даже с врагами. Сила слова будет самой важной, самой передовой и весомой. Поступки тоже важны, но только красноречивые Львы смогут сильно продвинуться вперед в делах, в любви и в других сферах.
На этой неделе представителям данного знака зодиакального круга, по мнению Василисы Володиной, удастся изменить судьбу и внести коррективы в свою жизнь.
Пришло время не размениваться на мелочи, а брать то, что принадлежит им без остатка. Возможны разочарования на личном фронте, которые могут выбить Львов из колеи, но не нужно на них фокусироваться, так как они временны.
Дева
Враги и недоброжелатели могут стать друзьями для Дев на этой неделе, а самые близкие люди - ставить палки в колеса, но это не повод унывать или разрывать отношения, уверяет астролог. Нужно сделать вид, что все нормально, и понаблюдать. Бить тревогу пока рано, звезды хотят видеть спокойных и миролюбивых Дев, которые умеют идти на компромиссы и договариваться. Тактика наблюдения многое расставит по местам.
В некоторых вопросах этим людям все-таки придется дать отпор врагу. Например, это может касаться личной жизни. Допускать посягательств на счастье в любви нельзя.
Если с проблемами на работе можно будет разобраться, добавив немного уверенности, то в амурных делах нужно будет приложить чуточку больше усилий для сохранения баланса.
Весы
У Весов звезды и планеты сейчас находятся в довольно гармоничном состоянии и в хорошем положении, при котором Василиса Володина советует избавляться от всего лишнего в своей жизни, в том числе от вредных привычек.
В доме и на рабочем месте у Весов должен быть полный порядок, как и в голове. Не нужно захламлять свой разум страхами и переживаниями.
Ко многим проблемам стоит относиться философски, ведь они являются частью нашей жизни. Благодаря им мы становимся сильнее. Весы могут проанализировать свои прежние ошибки и недочеты, чтобы продолжить беспрерывный процесс развития личности. Нужно с головой окунуться в дела и пытаться стать лучше.
Скорпион
Скорпионы могут на этой неделе встретиться лицом к лицу с очень неприятными людьми, которые будут пытаться взять свое силой, хитростью или другими неприятными для представителей этого знака методами.
Скорпионам нужно будет укрепить свою энергетику, чтобы защититься от манипуляторов, энергетических вампиров, токсичных людей. Все они станут очень опасными.
Это могут быть коллеги, друзья или новые знакомые. Порой они будут притворяться хорошими и пушистыми, хотя на деле окажутся теми еще иудами. Скорпионам стоит полагаться только на самих себя, не давать никому обещаний и не принимать ни от кого помощи. Не нужно позволять этим людям делать какой-то вклад в вашу жизнь.
Стрелец
У Стрельцов ожидается проблемный период, когда им придется столкнуться с некоторыми неприятными неурядицами. Кому-то повезет больше, а кому-то - меньше, но все представители этого знака так или иначе встретятся с проблемами.
Астролог советует не покупать ничего дорогостоящего и не браться за слишком сложные дела. Рисковать в середине октября тоже не стоит,
потому что звезды не настроены на помощь и поддержку.
Некоторые из предстоящих проблем будут скрытыми, поэтому об их последствиях Стрельцы смогут узнать лишь позднее.
Козерог
Представителям данного знака Зодиака следует усилить свою энергетику, потому что звезды и планеты этого, к сожалению, сейчас сделать не смогут. Они отпускают Козерогов в свободное плавание по жизни, позволяя им поступать так, как те хотят, развиваться в любом направлении. Поддержки со стороны ночных светил не будет, но и препятствовать они тоже не станут, так что этот период можно назвать в целом спокойным.
Самое главное сейчас - не паниковать, если что-то пойдет не так. Если на горизонте возникнут новые возможности, ими лучше воспользоваться.
Не стоит бояться знакомств, совместной работы, принятия важных решений. Единственное, чего действительно стоит опасаться, - это бессмысленные риски.
Водолей
Самое главное для Водолеев на этой неделе - начать ее правильно. В этом им помогут советы экстрасенсов, а также банальное чувство ответственности. Лучше не откладывать на потом важные дела: уже в понедельник стоит с головой окунуться в работу, чтобы успеть сделать все самое необходимое к пятнице. Очень важно в начале недели спланировать все заранее.
В отношениях с людьми не нужно бояться идти на примирение, искать компромиссы. Дружелюбные и рассудительные Водолеи будут впереди планеты всей.
Они смогут помириться с кем-то и помочь решить чужой конфликт. Вполне возможно, что представители этого знака встретятся с дилеммами на своем пути, но в этом и есть суть данной недели - нужно научиться делать выбор быстро и беспристрастно.
Рыбы
Рыбам следует понять, чего они хотят от жизни. Сделать это порой бывает сложнее, чем непосредственно добиться чего-то стоящего, но лучше сфокусироваться именно на этой задаче.
В период с 14 по 20 октября будет решаться судьба Рыб, хоть они того могут и не понять. В этот отрезок времени могут происходить какие-то важные события, обладающие особой силой.
Представителям этого знака Зодиака, по мнению Василисы Володиной, нужны решительность и невозмутимость. Им никак не помогут излишества - все должно быть в гармонии, потому что именно в таком состоянии находятся звезды и планеты сейчас. Рыбам пригодится их напористость и целеустремленность, но в некоторых ситуациях полезно побыть простыми наблюдателями.