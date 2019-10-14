Пн, 14.10.2019
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Боксёр, выступивший перед боем Усик — Уизерспун, впал в кому

ФОТО: AFP/SCANPIX

В ночь на воскресенье в Чикаго прошёл турнир по профессиональному боксу. Вечером в главной битве встретились украинец Александр Усик и американец Чезз Уизерспун. До этой дуэли на ринге встретились Чарльз Конвелл и Патрик Дэй, который получил очень серьёзные травмы головы, после чего впал в кому. 

Конвелл и Дэй проводили так называемый "андеркард", борясь за региональный титул по версии USBA.

Конвелл доминировал всю встречу. Он отправлял соперника в нокдаун в четвёртом и восьмом раундах. В десятой трёхминутке Чарльз пробил Дэю челюсть. Дэй оказался в глубоком нокауте. Судья даже открыв счёт, моментально вызвал на ринг медиков. Патрик был без сознания, и его выносили с ринга на носилках. Об этом сообщает Daily Express. 

Спортсмен был срочно доставлен в медицинское учреждение. Боксёр прибывает в коме: при этом нет информации о том, вызвана ли она врачами искусственно или же Патрик впал в неё из-за полученных повреждений. Согласно последним данным, медики проводят операцию на мозге боксёра. 

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