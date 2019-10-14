Боксёр, выступивший перед боем Усик — Уизерспун, впал в кому

Конвелл и Дэй проводили так называемый "андеркард", борясь за региональный титул по версии USBA.

Конвелл доминировал всю встречу. Он отправлял соперника в нокдаун в четвёртом и восьмом раундах. В десятой трёхминутке Чарльз пробил Дэю челюсть. Дэй оказался в глубоком нокауте. Судья даже открыв счёт, моментально вызвал на ринг медиков. Патрик был без сознания, и его выносили с ринга на носилках. Об этом сообщает Daily Express.

Charles Conwell with a bad knockout of Patrick Day last night on the Usyk-Witherspoon undercard. Apparently, Day went to hospital. pic.twitter.com/X9POiROjsF — Si Thompson (@SiThompson3) October 13, 2019