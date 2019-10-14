Теперь услуги общественного питания в детских садах Сигулды предоставляет другая фирма

С предыдущим поставщиком услуг общественного питания Baltic Restaurants Latvia или Daily муниципалитет расторг договор после того, как множество воспитанников детских садов заразились различными кишечными инфекциями.

По словам Брикмане, муниципалитет Сигулдского края завершил внеочередную закупку, участие в которой подтвердили только три компании из семи "поставщиков услуг общественного питания с хорошей репутацией и рекомендациями", к которым обратился муниципалитет.

Брикмане подчеркнула, что Сигулдский муниципалитет в рамках закупки предъявил высокие требования к качеству продуктов, выбору поставщиков продуктов, обеспечению специальных диет, а также учел просьбу родителей проводить первичную обработку овощей на месте, в блоке питания, не используя уже очищенные и расфасованные по вакуумным упаковкам овощи.

Специалисты муниципалитета в сотрудничестве со специалистом по питанию тщательно оценили предложение, поданное компанией Vectevs, которая, увеличив производительность, сможет предоставлять услуги общественного питания во всех дошкольных образовательных учреждениях Сигулды.

Брикмане пояснила, что победитель внеочередной закупки Vectevs будет предоставлять услуги общественного питания в детских садах Сигулды до тех пор, пока не будет проведена новая процедура закупки в установленном законом порядке и не будет заключен договор об оказании услуг общественного питания в муниципальных детских садах.

"Как обычно, муниципалитет пригласит родителей на разговор о необходимых дополнениях для объявления о новой закупке услуг общественного питания. Если качество услуг, предоставляемых Vectevs, удовлетворит и муниципалитет, и родителей, и детей, данный поставщик, вероятно, будет работать до конца этого учебного года", - сообщила Брикмане.

Она подчеркнула, что новый договор о предоставлении услуг общественного питания предусматривает, что муниципалитет имеет право проводить независимые от государственных учреждений анализы, чтобы регулярно проверять сданные в аренду помещения на предмет гигиены. Медсестра в учебных заведениях будет контролировать качество еды, а также происхождение продуктов, в том числе соответствие поставщиков обещанному.