У каждого мужчины по любовнице и больному желудку: каково быть латвийкой в Грузии

В одном старинном здании, прямо в самом центре Кутаиси находится хостел Kutaisi Top Home, который примечателен тем, что его владелица - латвийка Лига Крикауска. У Лиги с Грузией особые отношения, начавшиеся в 2013 году, когда из-за ошибки авиакомпании ей достались очень дешевые билеты в Тбилиси. Тогда Лига еще не знала, что в ближайший год она прилетит сюда еще четыре раза.

Сейчас она замужем за грузином. Абхазский беженец и хозяйка хостела в Кутаиси - в городе, который она сравнивает с латвийским Даугавпилсом.

Дело в том, что здесь есть аэропорт, но не было качественного обслуживания туристов, поэтому она выбрала его в качестве места расположения своего хостела.

Еще совсем недавно она жила на две страны, но в прошлом году ушла с работы в Латвии и полностью посвятила себя собственному бизнесу в Грузии. Вместе с мужем и двумя детьми они живут прямо здесь - в хостеле.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

В первый год гостей было много, в этом вдвое меньше. Это связано с напряженностью в отношениях между Грузией и Россией, возникшей этим летом. Российских туристов итак было немного, но сократилось число европейцев, которые теперь боятся путешествовать в Грузию.

Два года назад Лига занималась управлением хостела, в основном из Латвии. Сначала было очень трудно. Находясь в Риге, она решала вопросы росписи стен, сломанных ключей, грязной кухни и тому подобное, пока не поняла, что должна быть на месте.

Без каких-либо контактов и знакомых ей пришлось самой справляться с ремонтом. Когда нужен был сантехник, она просто шла на улицу и спрашивала мимо проходящих мужчин, где его можно найти.

Лето ее старшая дочь проводит в Грузии, но когда начинается школа, она возвращается в Ригу со своим отцом - первым мужем Лиги. Маленькая дочь ходит в сад в Грузии.

Своего нового мужа Давида или Дато Лига называет "soft Georgian" или "мягким грузином", ведь он 11 лет прожил в Москве, посмотрел мир и не так сильно привязан к грузинским традициям.

"В 90% случаев я говорю, что союз между латвийской девушкой и грузинским мужчиной невозможен", говорит Лига. "Мужчины здесь эмоциональны и нестабильны. Они как наивные дети. Выходит, что у тебя в семье появляется еще один большой ребенок. Здесь нужно многое знать, как и что женщине можно говорить. У нас в Европе женщины более умственно развиты, хотят равноправия.

Сначала я была шокирована, когда увидела, что женщины в Грузии должны сидеть где-то снаружи за отдельным маленьким столом, в то время как мужчины наслаждаются пиром за большим. Какой-то каменный век".

Лига часто ссорится с мужем, который уже привык к ее латвийскому темпераменту и убеждениям, и говорит, что сделает все, что она захочет. Даже картошку почистит, пока никто не видит.

"Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги", шутит Дато, накрывая на стол. "Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится!".

Родителей с новой женой он так и не познакомил. Здесь женщина должна быть чистой, чтобы можно было представить ее родным. В кругу общения Дато можно услышать мнение, что местные должны жениться только на грузинках.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Дато часто объяснял Лиге, что в Грузии жена должна вести себя так, как того требуют традиции. И Лига осознала, что здесь другие принципы и мораль, которые невозможно переделать. Когда ты принимаешь это как факт, становится легче.

Традиции и обычаи повлияли и на отношения Лиги с ее работниками. Хотя Лига является начальником и платит сотрудникам деньги - к ней относятся не так уважительно, как к Дато.

Стоит вспомнить отношения Лиги со строителями хостела. Рабочие могли целый день играть в настольные игры, а в одиннадцать часов вечера начинали ломать бетон. Мужчины требовали от Лиги уважения к себе, а не указания, когда им работать, а когда нет.

Однажды Лига выгнала курильщиков на балкон, и это уже было для них унижением. Одним вечером, когда Лига сделала замечание рабочему, который слишком громко смотрел телевизор на общей кухне, тот чуть было не ударил ее. Как могла женщина осмелиться публично унизить его, отругав за громкость телевизора!

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Лига часто спрашивает себя - почему она все еще в Грузии. И ответ один - еда. Еда здесь лучше как по цене, так и по качеству.

"На рынке можно купить вкуснейшие помидоры всего за 30 центов, идеальные огурцы, которые мне нравятся. По утрам здесь дети едят огурцы, чего не делают в Латвии. Я могу сказать мяснику, какие именно кусочки мяса мне нужны. Конечно, неосведомленный на рынке может купить замороженную иранскую курицу, но я научилась делать покупки правильно.

Я знаю, что молоко в магазине в два раза дороже, но на рынке, где продавщица только что подоила корову и принесла его на продажу, оно свежее и дешевое.

И, конечно же, вода. Здесь хорошая и дешевая вода. Я думаю, что люди в Европе отравлены. Я вижу, какие сюда приезжают латвийцы и европейцы. У каждого второго аллергия.

Лига не хочет отдавать своих детей в школу в Грузии. "Централизованных экзаменов нет, ничего нет. В садике все ходят в памперсах, кормят ложечками. Здесь гораздо меньше возможностей, чем в Латвии".

У грузин Лига научилась искусству торговаться. "Для них все здесь основано на игре и чувствах. Даже машину водят не по правилам, а как чувствуют. Для грузин это вся жизнь".

Из окон своего хостела Лига видит церковь, а за ней, так называемую "биржу" - место, где каждый день за столом под навесом встречаются местные мужчины. Они собираются вместе в полдень, и это похоже на клуб психологической поддержки, где мужчины жалуются друг другу на жизненные проблемы.

Такие "биржи" есть в каждом квартале, но не каждый может сюда попасть. Для этого требуется специальное приглашение. В Грузии популярно курить траву - использование легально, а вот торговля запрещена, но не законом, а церковью.

Так, из окон хостела Лига наблюдает, как каждый день после церковной службы мужчины собираются на психологическую терапию: сидят, разговаривают, играют в настольные игры и курят траву.

"В Грузии высокие штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, но все так и так ездят. Они наивно полагаются на Бога, что ничего плохого не произойдет. Как безответственно!" - говорит Лига.

"Мы, грузины, генетически наивны. Все время ждем, что все будет хорошо", - говорит Дато. Нас всегда подавлял кто-то более сильный - римляне, византийцы, греки, арабы, иранцы, турки, татары, русские, англичане. Турки столько лет не могли завоевать нас мечом, теперь взяли деньгами. Как Германия и Польша. Как вам Грузия в целом?"

- Интересно!

- У европейцев здесь шок, - смеется Дато. - И как водители?

- Сегодня видел, как водитель маршрутки курил траву за рулем.

- Да и алкоголь пьют, - продолжает улыбаться Дато.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Здесь, в хостеле Лиги, впервые за всю поездку по Грузии я услышал плохие слова в адрес бывшего президента Михаила Саакашвили.

Дато, например, говорит, что режим Саакашвили ужасно изуродовал страну. Он создал небольшое полицейское государство, в котором взял под контроль все предприятия, поставил своих людей на ответственные посты, а несогласных посадил в тюрьму. Семья Дато, глава которой был судья, была вынуждена бежать в Москву, чтобы избежать репрессий.

Дато, который недавно вернулся в Грузию после многих лет изгнания, потребовалось два года, чтобы привыкнуть к грузинской кухне.

Почти у всех мужчин здесь больной желудок из-за еды, популярности кока-колы, любви к курению и отвратительному растворимому кофе.

У женщин со здоровьем желудка немного лучше, потому что они не такие "чокнутые", как мужчины.

"Еда здесь очень вкусная, но специфическая. Когда первый раз пробуешь, организм говорит тебе - ты что охренел!? Но есть свои плюсы. Очень дешевая земля. В Европе даже никто представить не может, что здесь литр черного вина можно выпить за 3 евро", - рассказывает Дато.

Лига говорит, что ее хостел в Грузии является пилотным проектом. В будущем она хочет развивать экологический туризм в сельской местности.

Но пока каждый день в шесть утра Лига отправляется на Кутаисский рынок, чтобы купить продукты на завтрак для гостей хостела. О работе хостела в зимний сезон еще не известно. Если банк предоставит кредит на отопление, то Kutaisi Top Home сможет принимать постояльцев и в холодное время года. Если нет, то Лига вернется обратно в Латвию.

Лаума из Батуми

Лаума - представитель туристического агентства, которая живет и работает в Батуми. В ее обязанности входит представление компании на выставках, реклама и маркетинг в социальных сетях.

В Грузию она переехала со своим белым котом Фричи и живет в одном из советских блочных домов почти на берегу Черного моря. Лаума очень быстро поняла, что в этих домах советской эпохи есть свои особенности и аура, где лифт работает только за деньги, все соседи знают друг о друге, а под окнами мужчины играют в настольные игры до поздней ночи.

"Своей жизни нет, только вместе с соседями, которые тщательно следят за тобой", - говорит Лаума.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Начало жизни в Грузии было непростым. Уже на первой неделе все иллюзии о том, какой прекрасной может быть жизнь в Грузии, рухнули. Здесь все работает с помощью так называемого "сарафанного радио". Если тебе что-то нужно, просто позвони кому-то из родных. У новичков, само собой, таких связей нет.

"Здесь все решается по братски. Если у кого-то из ста родственников что-то случилось, остальные немедленно придут на помощь. Ты никогда не имеешь дело только с одним грузином, за ним всегда стоит целая кучка родни", - поясняет Лаума.

Грузинам не нравятся русские и украинские девушки, так как те считают их слишком легкомысленными. Но к латвийкам они более открыты. "Когда только приехала, не знала, где купить еду для кота. Я спросила одного на улице, он послал к другому, и так далее. В итоге все собрались в баре, посадили меня на маршрутку, дали денег водителю и сказали, где меня высадить. Мы ехали и ехали. Водитель спросил: ты откуда? О, из Латвии? В советское время я возил туда мандарины, жил в Золитуде", - рассказывает Лаума.

Один таксист открыто признался Лауме, что у каждого грузина есть любовница, и спросил, не хочет ли она стать его.

У женщины в Грузии нет такой свободы. Им часто приходится спрашивать у мужа разрешения выйти на улицу. Русской подруге Лаумы, которая вышла замуж за грузина, муж запретил ходить в юбке выше колен и шортах, а также загорать в купальнике на заднем дворе дома.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

В Грузии очень остро стоит вопрос о девственности девушки, когда та выходит замуж, поэтому здесь большой популярностью пользуются медицинские услуги по восстановлению девственности.

Женятся обычно рано - незарегистрированное сожительство - жуткий позор. Многие браки позже распадаются из-за несовместимости. Знакомые Лаумы завидуют жизни европейцев, где пара может пожить какое-то время вместе, чтобы посмотреть, готовы ли они к браку.

Если в Латвии женщина и мужчина могут вместе чистить картошку и мыть посуду, в Грузии такого не встретишь. Обычно мужчина сидит за столом и ждет, пока его обслужат.

В семьях главные мамы, которые заботятся о своих сыновьях, как о птенцах, и они к этому привыкают. "Вы должны принять это, если хотите здесь жить", - говорит Лаума.

Грузинки не в восторге от приезда большого количества иностранок. Грузинские мужчины по своей природе вольны, им нравится смотреть направо и налево. Особенно в летний туристический сезон.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Больше всего Лауму в Грузии раздражает то, что происходит на дорогах. Здесь нет экзамена на получение водительских прав. Все, что вам нужно сделать, это выехать из площадки с фигурами и все - права у тебя в кармане.

Привычки вождения в Грузии - это особая история, которая может шокировать туристов, приезжающих с запада. Лаума смеется, что здесь проще всего ездить, если ты не знаешь ПДД.

Сами местные жители шутят, что перед тем, как перейти улицу в Грузии, нужно посмотреть не только направо и налево, но и наверх.