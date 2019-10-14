"Динамо" в Челябинске скрестит клюшки с "Трактором"

Сегодня рижское "Динамо" проведёт очередной выездной матч. На этот раз латвийская команда померится силами с челябинским "Трактором". Начало игры в 17:00.
Команда Гирта Анкипанса начала выездную серию матчем поражением от омского "Авангарда" со счётом 1:4.
Напомним, что в этом сезоне рижане не заработали ни одного очка на выезде.
"Против "Трактора" нужно взять лучшее, что мы показали против "Авангарда". Нужно играть глубоко и бороться за шайбы. Моменты будут и голы мы забьём", - приводит слова нападающего Даниэля Берзиньша официальный сайт "Динамо".
"Динамо" и "Трактор" провели 22 очные встречи. Счёт 17:5 в пользу команды из Челябинска. В последних пяти матчах российская команда выступала нестабильно - победа, поражение, победа, поражение...
В данный момент "Трактор" находится на 8-м месте Восточной конференции, имея в своём активе 18 очков. "Динамо" по-прежнему на дне турнирной таблицы - 8 очков, последнее место и звание худшей команды лиги.