Пн, 14.10.2019
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"Динамо" в Челябинске скрестит клюшки с "Трактором"

Рижское "Динамо"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Сегодня рижское "Динамо" проведёт очередной выездной матч. На этот раз латвийская команда померится силами с челябинским "Трактором". Начало игры в 17:00.

Команда Гирта Анкипанса начала выездную серию матчем поражением от омского "Авангарда" со счётом 1:4.

Напомним, что в этом сезоне рижане не заработали ни одного очка на выезде.

"Против "Трактора" нужно взять лучшее, что мы показали против "Авангарда". Нужно играть глубоко и бороться за шайбы. Моменты будут и голы мы забьём", - приводит слова нападающего Даниэля Берзиньша официальный сайт "Динамо".

"Динамо" и "Трактор" провели 22 очные встречи. Счёт 17:5 в пользу команды из Челябинска. В последних пяти матчах российская команда выступала нестабильно - победа, поражение, победа, поражение...

В данный момент "Трактор" находится на 8-м месте Восточной конференции, имея в своём активе 18 очков. "Динамо" по-прежнему на дне турнирной таблицы - 8 очков, последнее место и звание худшей команды лиги.

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