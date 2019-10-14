"Динамо" в Челябинске скрестит клюшки с "Трактором"

Команда Гирта Анкипанса начала выездную серию матчем поражением от омского "Авангарда" со счётом 1:4.

Напомним, что в этом сезоне рижане не заработали ни одного очка на выезде.

"Против "Трактора" нужно взять лучшее, что мы показали против "Авангарда". Нужно играть глубоко и бороться за шайбы. Моменты будут и голы мы забьём", - приводит слова нападающего Даниэля Берзиньша официальный сайт "Динамо".

"Динамо" и "Трактор" провели 22 очные встречи. Счёт 17:5 в пользу команды из Челябинска. В последних пяти матчах российская команда выступала нестабильно - победа, поражение, победа, поражение...