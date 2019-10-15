Татьяна Гинзбург, директор программы IFP Лондонского университета ФОТО: Пресс-фото

С одной стороны – перед сегодняшней молодежью открыт весь мир. С другой – ребятам из Латвии нужно конкурировать в глобальном масштабе, в том числе и при поступлении в признанные международные университеты, которые требуют признанных у них сертификатов уровня образования. Программа International Foundation Programme (IFP) Университета Лондона, предлагаемая Рижской школой бизнеса, может стать хорошим решением этой задачи.

Как появилась идея

В очень хороших университетах латвийский аттестат о среднем образовании не признают. Международным абитуриентам (не только из Латвии) предложат вначале пройти подготовительный курс (Foundation Programme), а потом подавать к ним документы. Но окончив такой курс, можно поступить только в данный университет.

«Идея International Foundation Programme (IFP) Лондонского университета в том, чтобы подготовить будущих студентов для учебы в университетах с мировым именем. Она дает возможность поступать в разные вузы и конкурировать на равных с теми, у кого имеется сертификат «A-level» или диплом программы Международный бакалавриат «IB»», – рассказывает Татьяна Гинзбург, директор программы IFP Лондонского университета, осуществляемой Рижской школой бизнеса (RBS).

Университетский уровень

Программа IFP, осуществляемая RBS, дает и интересное образование, и открывает широкие возможности для поступления в признанные университеты мира, да и уезжать никуда не надо.

Г-жа Гинзбург поясняет, что по своему содержанию программа IFP Лондонского университета находится на университетском уровне для Латвии. Математика как по программе IB. Курс экономики, как университетский. Предметы «Социология» и «Международные отношения» в наших школах вообще не преподаются – только в университетах.

С точки зрения содержания программы IFP – очень интересное сочетание теории и практики. Это и есть система британского университета, когда человек знает теорию и понимает, как ее применить на практике. Например, заметил на улице бездомного. И на эту проблему студент способен посмотреть с точки зрения экономики, социологии, проанализировать и сравнить с ситуацией в других странах. Исследовать, как в других государствах решают эту проблему, как они кооперируются в плане международных отношений. Приложить к этому статистику.

По британским стандартам

Программа достаточно молодая – Университет Лондона запустил ее в 2013 году, но за это время она действует во многих странах мира. Экзамены, которые нужно будет сдавать участникам латвийской программы IFP, разработаны и будут проверяться в Лондоне. В Латвии будут только преподавать.

В Рижской школе бизнесе тщательно подошли к подбору преподавателей. Постарались, чтобы все они имели опыт работы в международных университетских и исследовательских центрах. Перед запуском программы представители Университета Лондона провели с ними тренинги, ознакомив с особенностями своих требований к программе. Венцом усилий стало получение одобрения Лондона на запуск программы в Рижской школе бизнеса в очень короткие сроки.

Экономим время и деньги

В мире данная программа Университета Лондона предусмотрена в основном для выпускников средней школы. В Латвии же талантливые и мотивированные школьники имеют возможность обучаться по ней уже с 11-го класса.

В результате вместе с получением латвийского аттестата о среднем образовании у молодого человека на руках будет и сертификат о базовом образовании по британской программе (IFP) . Это раздвигает перед будущим студентом горизонты выбора университета до мирового масштаба. Сертификат признается такими известными вузами, как King’s College London, UCL, Berkeley, Columbia University и т.д.

Программа в Латвии построена таким образом, чтобы не мешать учебе в средней школе. Ее объем 600 академических часов, и они распределены на 14 месяцев. Занятия проводятся три раза на рабочей неделе (с 17 до 20 часов) и захватывают какие-то субботы. Первый учебный год (в 11-ом классе) длится с января по Лиго. В 12-ом классе завершающие программу экзамены проводятся в конце апреля, чтобы не мешать выпускным экзаменам в школе.

Весомым преимуществом латвийской программы IFC является ее цена. Она в три раза меньше платы за аналогичное обучение в Лондоне, где еще к этой сумме добавляются расходы за проживание.

С чего начать

Участвовать в программе можно с 17 лет. Однако и людям постарше, окончившим несколько лет назад среднюю школу или даже вуз, данная программа поможет вернуться к идее о высшем образовании в университетах мира. Необходимым условием для принятия в программу является уровень английскго языка – «6» по тесту IELTS. С соискателями проводятся собеседования и тестирование.

Университет Лондона одобрил латвийскую программу IFP в октябре прошлого года. В рабочем режиме она запускается в этом году. И первое, что нужно сделать претендентам и их родителям связаться с коор динатором программы в Латвии Сандией Берзиней (sandija.berzina@rbs.lv, тел. +371 67089800).Она расскажет о нюансах подготовки к поступлению.

Александра БОГДАНОВА

Статья опубликована в журнале "Люблю" (16.10)

В сотрудничестве с bb.lv