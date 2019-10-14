Пн, 14.10.2019
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В воскресенье в ДТП погибли два человека, еще 12 пострадали

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в автоавариях погибли два человека, пострадали еще 12, сообщает Государственная полиция.

В воскресенье утром на Таллинском шоссе недалеко от Адажи в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще один пострадал. Столкновение произошло между автомобилями Toyota и Renault.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 23 водителя, за превышение скорости оформлен 271 протокол. В целом за различные нарушения правил дорожного движения вчера оформлено 502 протокола.

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