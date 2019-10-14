В воскресенье в ДТП погибли два человека, еще 12 пострадали

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в автоавариях погибли два человека, пострадали еще 12, сообщает Государственная полиция.
В воскресенье утром на Таллинском шоссе недалеко от Адажи в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще один пострадал. Столкновение произошло между автомобилями Toyota и Renault.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 23 водителя, за превышение скорости оформлен 271 протокол. В целом за различные нарушения правил дорожного движения вчера оформлено 502 протокола.