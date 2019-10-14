Narvesen Baltija купил компанию Coffee Inn

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Совет по конкуренции в декабре 2018 года разрешил владельцу Narvesen Baltija - нидерландской компании Reitan Convenience - приобрести Coffee Inn.

Reitan Conveniece сеть кафе Caffeine Roasters приобрела у инвестиционного фонда Lithuania SME Fund инвестиционной компании BaltCap, которому принадлежало 70,5% долей, а также у литовской компании Keturi kambariai, которой принадлежали остальные 29,5% долей.

Как сообщалось, приобретение сети кафе является частью стратегии Reitan Conveniece по укреплению лидерских позиций в сегменте магазинов малого формата на европейском рынке.

Компания Coffee Inn зарегистрирована в 2010 году, ее основной капитал составляет 2845 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. В 2018 году оборот Coffee Inn составил 2,592 млн евро, убытки - 54 453 евро.

Narvesen Baltija зарегистрировано в 1997 году, его основной капитал составляет 10,593 млн евро. Оборот Narvesen Baltija в прошлом году составил 64,22 млн евро, прибыль - 1,579 млн евро.