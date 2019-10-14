Начат сбор подписей "за чистый воздух в Риге" путем ограничений для транспорта

Представителем инициативы является Андис Вайчулис, который планирует подать ее Министерство охраны среды и регионального развития.

По словам Вайчулиса, несмотря на требования, установленные правовыми и нормативными актами, жители Риги дышат загрязненным воздухом уже в течение 15 лет. Если ничего не изменится, горожане продолжат дышать этим воздухом в ущерб своему здоровью.

"Согласно закону, если воздух загрязнен, новые предприятия, загрязняющие воздух, не могут начать работу, а существующие не могут расширяться и обязаны сократить объем выбросов. В отношении загрязнения воздуха, вызванного автотранспортом, закон дает муниципалитету право на ограничение автомобильного движения", - пишет автор инициативы. Он недоволен тем, что Рижская дума не пользуется этим правом и не ограничивает движение автотранспорта.

Также Вайчулис недоволен тем, что закон не устанавливает максимальных сроков для устранения чрезмерного загрязнения воздуха. В законе говорится, что необходима разработка "долгосрочной программы по улучшению качества воздуха". Он подчеркнул, что в случае с Ригой улучшение качества воздуха длится "уже в течение 15 лет без особых успехов, и, похоже, будет продолжаться еще долго".

Чтобы гарантировать людям право на чистый воздух, Вайчулис считает необходимым внести в нормативные акты две поправки. Прежде всего, следует указать, что самоуправление не просто имеет право ограничить движение автотранспортных средств, а обязано его ограничить, если это единственный способ обеспечить чистый воздух. Во-вторых, по мнению Вайчулиса, необходимо указать, что загрязнение воздуха должно быть устранено в течение пяти лет.