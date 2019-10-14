Госбюджет хотят утвердить уже к середине ноября

Председатель Сейма Инара Мурниеце сегодня на пресс-брифинге выразила надежду, что госбюджет удастся принять до государственного праздника 18 ноября. График рассмотрения бюджета запланирован очень активным - в первом чтении Сейм рассмотрит бюджет 30 октября, во втором, окончательном чтении - 13 или 14 ноября.

"Особенность данного бюджета в том, что над ним работали пять партий коалиции. Это означает, что каждая из них должна была идти на компромиссы. Поэтому нельзя сказать, что для этого бюджета характерен какой-то один приоритет", - сказала Мурниеце, напомнив, что бюджет 2018 года был оборонным бюджетом, а бюджет 2019 года - бюджетом здравоохранения.

По мнению спикера, основным приоритетом бюджета 2020 года является социальное благополучие.

Говоря о политических приоритетах в контексте бюджета, Мурниеце отметила увеличение средств на демографию. "Это 7 млн евро, которые предназначены для поддержки программы первого жилья для семей", - сказала спикер.

Кроме того, она также отметила увеличение объема средств для Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. "Мы видим, что предотвращение коррупции актуально - почти каждую неделю мы слышим о новых раскрытых случаях", - сказала Мурниеце, отметив, что в такой ситуации бюро нужно укреплять.

Министр финансов Янис Рейрс подчеркнул, что статья расходов в бюджете 2020 года составляет почти 10 млрд евро. Самое больше финансирование предусмотрено для социальной сферы, индексации пенсий, решения социальных вопросов. Значительные средства выделены также для повышения оплаты труда медиков, педагогов, работников культуры, сферы юстиции и органов внутренних дел.

"Большая часть прироста бюджета, а это 610 млн евро, будет направлена либо на социальную сферу, либо на рост зарплат", - сказал глава Минфина. Он отметил, что правительство будет ждать предложений парламента по бюджету ко второму чтению и постарается их оперативно рассмотреть, чтобы не задерживать график принятия законопроекта.

Как сообщалось ранее, 11 октября на внеочередном заседании Кабинет министров утвердил бюджет 2020 года, который предусматривает поступления консолидированного бюджета в размере 9,89 млрд евро, а расходы - в размере 10 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2019 года поступления увеличены на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.

На проекты, софинансируемые из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, предусмотрено увеличение финансирования на 74,8 млн евро.

Поступления в специальный бюджет социального страхования прогнозируются в размере 3,2 млрд евро, расходы - 2,97 млрд евро. По сравнению с планом бюджета 2019 года расходы специального бюджета вырастут на 211,2 млн евро или 7,6%.

80% поступлений от подоходного налога с населения будут поступать в бюджет государства, 20% - в бюджеты самоуправлений. Прогнозируемые поступления в бюджеты самоуправлений составят 1,4 млрд евро.

Чтобы компенсировать негативное фискальное влияние от включения предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme в бюджет правительства, Госказна в 2020 году из бюджета Рижской думы удержит поступления подоходного налога на сумму 38 млн евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) в фактических ценах составляет на 2020 год 33,154 млрд евро, допустимый размер бюджетного дефицита - 0,3% от ВВП.