Пн, 14.10.2019
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  • Суд признал преступно нажитыми и перечислил в государственный бюджет 29 млн евро

Суд признал преступно нажитыми и перечислил в государственный бюджет 29 млн евро

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда отменила решение суда Видземского предместья Риги и признала незаконно нажитыми арестованные денежные средства в размере 29 млн евро, сообщила агентству LETA представитель Генеральной прокуратуры Лаура Маевска.

Эти денежные средства находятся в настоящее время на счете нерезидента в Regionala investiciju banka. Их решено перечислить в госбюджет.

Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытые в указанном банке. По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

Решение суда обжалованию не подлежит.

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