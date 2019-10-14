Состояние здание Сейма внушает опасения, но стоимость ремонта пока не известна

Пока не известно, сколько могут стоить работы по укреплению здания Сейма на ул. Екаба, 11, заявила на пресс-брифинге спикер парламента Инара Мурниеце.
"Когда мы поняли, что здание Сейма находится в состоянии, внушающем опасения, мы сами обратились в Государственное бюро по контролю за строительством, чтобы были проведены дополнительные экспертизы", - сказала она.
В настоящее время в здании ведутся экспертизы, ограничен доступ людей в конкретные помещения. Пока общая сумма затрат на ремонт неизвестна.
Решение ограничить доступ в отдельные помещения Сейма принято ранее на внеочередном заседании президиума на основании заключения экспертизы ООО Buvprocess. Из здания по ул. Екаба, 11, перенесены отдельные рабочие места.