Пн, 14.10.2019
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Состояние здание Сейма внушает опасения, но стоимость ремонта пока не известна

ФОТО: Patrīcija Eglīte / LETA

Пока не известно, сколько могут стоить работы по укреплению здания Сейма на ул. Екаба, 11, заявила на пресс-брифинге спикер парламента Инара Мурниеце.

"Когда мы поняли, что здание Сейма находится в состоянии, внушающем опасения, мы сами обратились в Государственное бюро по контролю за строительством, чтобы были проведены дополнительные экспертизы", - сказала она.

В настоящее время в здании ведутся экспертизы, ограничен доступ людей в конкретные помещения. Пока общая сумма затрат на ремонт неизвестна.

Решение ограничить доступ в отдельные помещения Сейма принято ранее на внеочередном заседании президиума на основании заключения экспертизы ООО Buvprocess. Из здания по ул. Екаба, 11, перенесены отдельные рабочие места.

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