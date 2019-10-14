Анастасия Севастова добилась победы на старте Кубка Кремля

Матч между теннисистками продолжался 1 час 36 минут. За это время Севастова, занимающая 24-е место в мировом рейтинге WTA, сделала пять брейков, четыре эйса и дважды ошиблась при подаче. Саснович (64 WTA) дважды взяла подачу соперницы, совершила три эйса и допустила пять двойных ошибок. Счёт в личных встречах спортсменок стал равным - 1:1.

За выход во второй круг Севастова заработала 55 рейтинговых очков, а также премию в размере 14 840 долларов. Для латвийской теннисистки это уже пятый Кубок Кремля. В прошлом году Севастова дошла до полуфинала, а это значит, что в этот раз ей необходимо защитить 185 рейтинговых очков.