Пн, 14.10.2019
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В Таллинне автомобиль въехал в дом: пострадал ребенок, водитель скрылся

Утром в понедельник, 14 октября, в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал восьмилетний ребенок, пишет Rus.Postimees.

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 6.45. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, в результате чего получил травмы находившийся в доме восьмилетний ребенок. Ему оказали помощь сотрудники скорой помощи.

Водитель Mercedes скрылся с места происшествия. Его поисками занимается полиция.

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