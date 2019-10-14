В Таллинне автомобиль въехал в дом: пострадал ребенок, водитель скрылся

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 6.45. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, в результате чего получил травмы находившийся в доме восьмилетний ребенок. Ему оказали помощь сотрудники скорой помощи.