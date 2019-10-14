airBaltic в понедельник отменила три рейса

Авиакомпания проинформировала, что во время рейса BT410 из Риги в Одессу самолет из-за тумана не смог приземлиться в аэропорту Одессы. Принимая во внимание, что прогнозы не свидетельствовали об улучшении погодных условий, самолет вернулся в Ригу и рейс был отменен.