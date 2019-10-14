Пн, 14.10.2019
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airBaltic в понедельник отменила три рейса

ФОТО: Paula Äurkste / LETA

Авиакомпания airBaltic в понедельник отменила три рейса - в Одессу, Москву и Милан, сообщает агентство LETA.

Авиакомпания проинформировала, что  во время рейса BT410 из Риги в Одессу самолет из-за тумана не смог приземлиться в аэропорту Одессы. Принимая во внимание, что прогнозы не свидетельствовали об улучшении погодных условий, самолет вернулся в Ригу и рейс был отменен.

В свою очередь рейсы BT424/425 из Риги в Москву и BT629/630 из Риги в Милан были отменены по техническим причинам.

Авиакомпания указала, что безопасность является главным приоритетом airBaltic. Авиаперевозчик приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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