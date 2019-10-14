В Литве будут платить до 1000 евро за смену автомобиля на более экологичный

Компенсацию смогут получить физически лица, которые приобрели автомобиль, если старая машина создавала больший выброс углекислого газа, чем новая, и старый автомобиль сдан на утилизацию.

Объем выброса углекислого газа новых автомобилей не может превышать 130 грамм на километр. Первичная реализация нового автомобиля должна быть произведена в Евросоюзе не раньше 1 января 2013 года, а двигатель должен работать на бензине, газе, этаноле или электричестве.

До 2021 года на такие компенсации планируется выделить 30 миллионов евро, предусматривает Национальный план по борьбе с загрязнением воздуха.

Министерство окружающей среды Литвы предложило с будущего года ввести налог на выбросы автомобилями углекислого газа. Планируется ,что размер налога будет составлять от нескольких десятков до 1400 евро за автомобиль в год. Самый большой налог придется платить за машины, ездящие на дизельном топливе.