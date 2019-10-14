В Литве будут платить до 1000 евро за смену автомобиля на более экологичный

Жители Литвы с ноября смогут получить компенсацию в размере 1000 евро, если сменят свой автомобиль на тот, который создает меньшее количество выбросов углекислого газа, сообщает агентство LETA.
Это предусматривает распоряжение, которое подписал министр окружающей среды Кястутис Мажейка.
Компенсацию смогут получить физически лица, которые приобрели автомобиль, если старая машина создавала больший выброс углекислого газа, чем новая, и старый автомобиль сдан на утилизацию.
Объем выброса углекислого газа новых автомобилей не может превышать 130 грамм на километр. Первичная реализация нового автомобиля должна быть произведена в Евросоюзе не раньше 1 января 2013 года, а двигатель должен работать на бензине, газе, этаноле или электричестве.
До 2021 года на такие компенсации планируется выделить 30 миллионов евро, предусматривает Национальный план по борьбе с загрязнением воздуха.
Министерство окружающей среды Литвы предложило с будущего года ввести налог на выбросы автомобилями углекислого газа. Планируется ,что размер налога будет составлять от нескольких десятков до 1400 евро за автомобиль в год. Самый большой налог придется платить за машины, ездящие на дизельном топливе.