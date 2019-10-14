Пн, 14.10.2019
У тебя на глазах посреди бела дня исчезает ребенок, неважно твой или нет - ты берешь своего [ребенка] за руку и идешь искать. Потому что твой самый большой кошмар происходит у тебя на глазах. Житель Саратова о поисках Лизы Киселевой

Обворован кофейный домик Kurts coffee: пожилая дама украла пожертвования для больного ребенка

ФОТО: Facebook

В воскресенье, 13 октября, был обворован кофейный домик Kurts coffee, который был создан, чтобы получить дополнительные средства для лечения сына владельцев.

В воскресенье на странице кафе в Facebook была опубликована информация, что некая женщина украла коробку с пожертвованиями. Владельцы уже подали заявление в Госполицию.

"Женщина за 60, приятная, сердечная, улыбчивая. С короткими седыми волосами, в очках. В пальто темного цвета, маленького роста, латышка! На голове была красная шапка, нередко гуляла с собакой", - говорится в записи.

Женщина заказала кофе, а когда напиток начали готовить, она украла коробку с пожертвованиями.

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