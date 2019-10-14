Обворован кофейный домик Kurts coffee: пожилая дама украла пожертвования для больного ребенка

В воскресенье на странице кафе в Facebook была опубликована информация, что некая женщина украла коробку с пожертвованиями. Владельцы уже подали заявление в Госполицию.

"Женщина за 60, приятная, сердечная, улыбчивая. С короткими седыми волосами, в очках. В пальто темного цвета, маленького роста, латышка! На голове была красная шапка, нередко гуляла с собакой", - говорится в записи.