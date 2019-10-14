Названы зарубежные участники RIGA FASHION WEEK

Этой осенью в 31-й Рижской неделе моды примут участие четыре иностранных бренда - Caterina Moro из Италии, Diana Arno и Marimo из Эстонии и Zefyras из Литвы.

ФОТО: пресс-фото

Caterina Moro - бренд женской одежды, основанный в 2018 году в Италии Катериной Моро. Тщательное изучение материалов, внимание к деталям и инновационный подход в работе - руководящие принципы, которых придерживается бренд.

Основным источником вдохновения при создании весенне-летней коллекции стали детские воспоминания.

В связи с этим дизайнер решила вернуться к моделированию из бумаги и, используя экспериментальные методы работы, создала бумажные платья, которые создают интимный, изысканный и индивидуальный образ.

ФОТО: пресс-фото

Эстонский бренд Marimo создан для сильных и самодостаточных женщин, для которых характерны высокие требования к себе и качеству жизни. В основе дизайна марки - минимализм и классика - простые фасоны гармонируют с изящными деталями, в числе которых - оголенные линии спины, вышивка ручной работы и фирменные ремни Marimo с камнями Swarovski.

ФОТО: пресс-фото

Эстонский дизайнер Diana Arno уже неоднократно принимал участие в RIGA FASHION WEEK.

В основе концепции бренда - сочетание стиля и комфорта. Дизайнер создает женственную, не выходящую из моды одежду, дополненную яркими деталями.

Образы Diana Arno созданы так, что в них из офиса смело можно отправляться на коктейльную вечеринку, будучи при этом абсолютно неотразимой.

ФОТО: пресс-фото

Деятельность дизайнера литовского бренда Zefyras Виктории Бугаенко началась с создания аксессуаров, со временем она открыла собственную дизайн-студию, а затем - несколько бутиков.

В своих изделиях дизайнер стремится подчеркнуть важность самовыражения и беспрестанного поиска альтернативного "Я".

Этой осенью RIGA FASHION WEEK пройдет с 29 октября по 2 ноября. Во время Недели моды состоятся показы коллекций одежды лучших латвийских модельеров и дизайнеров из других стран сезона весна-лето 2020, а также другие образовательные и развлекательные мероприятия.