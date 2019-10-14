"Инновации" в Даугавпилсе: ради новых трамваев попилили столбы, так как те не могли проехать

Как в реальной жизни выглядит это решение, житель Даугавпилса заметил на улице Циетокшня. Он сделал фотографии и опубликовал у себя в Twitter.

Как видно на фото, наружные зеркала новых трамваев выдвинуты дальше, поэтому столб контактного рельса стал препятствием. Чтобы трамвай мог безопасно мимо него проехать, было принято решение отрезать мешающую часть столба.

После манипуляций столб стал немного кривым, однако по-прежнему выполняет функции, указывает портал Skaties.lv, которому в Даугавпилсской думы пояснили: "Если специалисты это сделали, то значит так можно, и это безопасно". Кроме того, в думе отметили, что сейчас в Даугавпилсе происходит капитальный ремонт трамвайной транспортной инфраструктуры.