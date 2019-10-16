Рижанин на шоу "Дом-2": самоуверенность участниц, эйфория и недоступность соцсетей

Никита Леви провел свою первую неделю на проекте "Дом-2" и ему уже кто-то понравился.

"За неделю много что поменялось, сейчас уже другая симпатия - Лиза", - говорит Никита.

Он пояснил, что его не смущает то, что съемка идет постоянно, но свою речь надо контролировать.

"Я не привык, когда постоянно обсуждают отношения. Много информации. Я начал фильтровать это и стало легче. Камеры я не замечал с первого дня, только микрофон", - сказал он.

В соцсети Никита может выходить только тогда, когда ему выдают телефон.

"Друзья начали обижаться, что не отвечаю. Просто, как телефон выдают - там по 40 писем. Я всем не успеваю отвечать. И я решил создать общий чат друзей", - признается Никита.

Теперь ему гораздо удобнее общаться, отвечая сразу всем.

"Завышенная самооценка у девочек, которые находятся в женской спальне.

Они сами не понимают чего хотят... Человек может требовать что-то, когда он имеет что-то за душой. Ты должен иметь что-то кроме эфиров и подписчиков.

Ты должен быть личностью! Не проектной, а просто личностью... да и у парней тоже есть такая проблема", - отметил молодой человек.

Никита честно признался, что он находится в эйфории. Он впервые в России. Его радует, что вокруг все написано на русском языке. По Риге он не скучает.