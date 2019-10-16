Ср, 16.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Рижанин на шоу "Дом-2": самоуверенность участниц, эйфория и недоступность соцсетей
Специально для TVNET

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В сентябре впервые в истории "Дома-2" кастинг в телепроект прошел в Латвии. Теперь на проекте появился рижанин Никита Леви. Русский TVNET смог задать молодому человеку несколько вопросов. 

Никита Леви провел свою первую неделю на проекте "Дом-2" и ему уже кто-то понравился. 

"За неделю много что поменялось, сейчас уже другая симпатия - Лиза", - говорит Никита. 

Он пояснил, что его не смущает то, что съемка идет постоянно, но свою речь надо контролировать. 

"Я не привык, когда постоянно обсуждают отношения. Много информации. Я начал фильтровать это и стало легче. Камеры я не замечал с первого дня, только микрофон", - сказал он.  

В соцсети Никита может выходить только тогда, когда ему выдают телефон. 

"Друзья начали обижаться, что не отвечаю. Просто, как телефон выдают - там по 40 писем. Я всем не успеваю отвечать. И я решил создать общий чат друзей", - признается Никита. 

Теперь ему гораздо удобнее общаться, отвечая сразу всем. 

"Завышенная самооценка у девочек, которые находятся в женской спальне.

Они сами не понимают чего хотят... Человек может требовать что-то, когда он имеет что-то за душой. Ты должен иметь что-то кроме эфиров и подписчиков.

Ты должен быть личностью! Не проектной, а просто личностью... да и у парней тоже есть такая проблема", - отметил молодой человек. 

Никита честно признался, что он находится в эйфории. Он впервые в России. Его радует, что вокруг все написано на русском языке. По Риге он не скучает. 

Кроме того, Никита Леви воспользовался возможностью передать привет своим друзьям и родным.  Смотрите видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ