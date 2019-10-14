Впервые за 5 лет "Динамо" обыграло "Трактор". Первые очки рижан на выезде

Рижское "Динамо" на выезде в упорной борьбе сумело обыграть челябинский "Трактор" - 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). Для рижан эта победа стала первой выездной в этом сезоне.
Отметим также, что в последний раз рижане побеждали "Трактор" в январе 2014 года, то есть больше пяти лет назад.
Счёт в матче на 15-й минуте открыл Брэндон Макмиллан, который оказался первым у ворот после броска Бена Маршалла. Хозяевам удалось отыграться во втором периоде благодаря голу Томаша Гика, но около трёх минут спустя Виталий Павлов вновь вывел "Динамо" вперёд.
До конца второй 20-минутки рижане ещё дважды отправили шайбу в ворота "Трактора". Оба раза сильным и красивым броском отметился Лаурис Дарзиньш.
Казалось, что победа у рижан в кармане, но в третьем периоде "Трактор" перехватил инициативу и стремительно начал сокращать отставание в счёте. На 43-й минуте Гика сделал дубль, а несколько минут спустя он же оформил хет-трик и сократил отставание в счёте до минимума. К счастью, на большее хозяев не хватило и "Динамо" довело матч до победы.
Uzvara! pic.twitter.com/lz86vZPt8D— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) October 14, 2019
После сегодняшнего матча в активе "Динамо" 10 очков и последнее место в лиге. В следующем матче подопечные Гирта Анкипанса встретятся на выезде с нурсултанским "Барысом". Матч состоится 16 октября.