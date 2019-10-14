KNAB задержал члена правления Valgums-S: его подозревают в злоупотреблении служебным положением

Председатель самоуправления Саласпилсского края Раймонд Чударс и исполнительный директор Марек Клявиньш заявили, что информацией об этом не располагают.

В прошлом году Игаунис заработал в Valgums-S 56 231 евро. Он является также экспертом в Латвийской конфедерации работодателей, за что получил 1377 евро. В декларации за прошлый год упомянут также выигрыш в 15 000 евро. Игаунису принадлежит автомашина 1979 года выпуска M 412 IE и недвижимость в Риге.