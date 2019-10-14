KNAB задержал члена правления Valgums-S: его подозревают в злоупотреблении служебным положением
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению в злоупотреблении служебным положением задержало члена правления саласпилсского муниципального предприятия Valgums-S Илгониса Игауниса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Председатель самоуправления Саласпилсского края Раймонд Чударс и исполнительный директор Марек Клявиньш заявили, что информацией об этом не располагают.
В прошлом году Игаунис заработал в Valgums-S 56 231 евро. Он является также экспертом в Латвийской конфедерации работодателей, за что получил 1377 евро. В декларации за прошлый год упомянут также выигрыш в 15 000 евро. Игаунису принадлежит автомашина 1979 года выпуска M 412 IE и недвижимость в Риге.
Предприятие полностью принадлежит самоуправлению Саласпилса.
В 2018 году его оборот составил 1,712 млн евро, прибыль - 12,9 тыс. евро. В его правлении работает только Игаунис.
Valgums-S занимается водным хозяйством - водоснабжением, канализацией и очисткой сточных вод.