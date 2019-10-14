Пн, 14.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

KNAB задержал члена правления Valgums-S: его подозревают в злоупотреблении служебным положением
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KNAB

ФОТО: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению в злоупотреблении служебным положением задержало члена правления саласпилсского муниципального предприятия Valgums-S Илгониса Игауниса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Председатель самоуправления Саласпилсского края Раймонд Чударс и исполнительный директор Марек Клявиньш заявили, что информацией об этом не располагают. 

В прошлом году Игаунис заработал в Valgums-S 56 231 евро. Он является также экспертом в Латвийской конфедерации работодателей, за что получил 1377 евро. В декларации за прошлый год упомянут также выигрыш в 15 000 евро. Игаунису принадлежит автомашина 1979 года выпуска M 412 IE и недвижимость в Риге. 

Предприятие полностью принадлежит самоуправлению Саласпилса.

В 2018 году его оборот составил 1,712 млн евро, прибыль - 12,9 тыс. евро. В его правлении работает только Игаунис. 

Valgums-S занимается водным хозяйством - водоснабжением, канализацией и очисткой сточных вод.

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