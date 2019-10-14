Пн, 14.10.2019
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Преступно нажитые 29 млн евро могут быть потрачены на приоритеты правительства

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Банкноты евро. Иллюстративное фото.

ФОТО: pexels.com

29 миллионов евро, признанные судом преступно нажитыми и подлежащими перечислению в государственный бюджет, коалиция может распределить на приоритетные меры, заявил журналистам после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Это неожиданно хорошая новость вечером в понедельник", - сказал премьер. 

Если эти деньги будут доступны, работа правительства и коалиции упростится, потому что есть сферы, в которых пригодилось бы большее  финансирование.

"Большие приоритеты были обозначены еще при формировании правительства. Список приоритетов не меняется, и, я думаю, дополнительные средства можно вложить в соответствии со списком приоритетов", - заявил Кариньш.     

Напомним, эти 29 миллионов находятся на счете нерезидента в Reģionālā investīciju banka. Их решено перечислить в госбюджет.

Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытые в указанном банке.

По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

Решение суда обжалованию не подлежит.

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