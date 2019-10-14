Преступно нажитые 29 млн евро могут быть потрачены на приоритеты правительства

29 миллионов евро, признанные судом преступно нажитыми и подлежащими перечислению в государственный бюджет, коалиция может распределить на приоритетные меры, заявил журналистам после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Это неожиданно хорошая новость вечером в понедельник", - сказал премьер.
Если эти деньги будут доступны, работа правительства и коалиции упростится, потому что есть сферы, в которых пригодилось бы большее финансирование.
"Большие приоритеты были обозначены еще при формировании правительства. Список приоритетов не меняется, и, я думаю, дополнительные средства можно вложить в соответствии со списком приоритетов", - заявил Кариньш.
Напомним, эти 29 миллионов находятся на счете нерезидента в Reģionālā investīciju banka. Их решено перечислить в госбюджет.
Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытые в указанном банке.
По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.
Решение суда обжалованию не подлежит.