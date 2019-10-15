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  • Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока. Ему наложили 20 швов

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока. Ему наложили 20 швов

Уэйн Гретцки

ФОТО: Mark Schiefelbein/AP/Scanpix

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки был госпитализирован после потери сознания. Причиной обморока стало обезвоживание организма. Об инциденте рассказал сам Гретцки в интервью The Athletic.

"Несколько дней назад я утром пил кофе с женой и детьми. Увидев знакомого, я встал и хотел поздороваться, но потом просто потерял сознание и рухнул на пол. Нам пришлось поехать в больницу, где я прошёл полное обследование, начиная с головного мозга и до сердца", - рассказал хоккеист.

По словам Гретцки, в больнице университета Альберты ему наложили 20 швов на подбородке и четыре шва в области глаза.

Первой мыслью хоккеиста было то, что ему подсыпали наркотики, но потом выяснилось, что он упал в обморок из-за обезвоживания. Ожидается, что 58-летний спортсмен полностью восстановится от травм в течение нескольких недель

Уэйн Гретцки - один из самых знаменитых хоккеистов в истории НХЛ. Он четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Эдмонтон Ойлерз". Кроме того, он является рекордсменом по числу голов (894), голевых передач (1963), а также хет-триков (50) за карьеру. Всего на счету Гретцки 61 рекорд НХЛ.

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