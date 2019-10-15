Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока. Ему наложили 20 швов

"Несколько дней назад я утром пил кофе с женой и детьми. Увидев знакомого, я встал и хотел поздороваться, но потом просто потерял сознание и рухнул на пол. Нам пришлось поехать в больницу, где я прошёл полное обследование, начиная с головного мозга и до сердца", - рассказал хоккеист.

По словам Гретцки, в больнице университета Альберты ему наложили 20 швов на подбородке и четыре шва в области глаза.

Первой мыслью хоккеиста было то, что ему подсыпали наркотики, но потом выяснилось, что он упал в обморок из-за обезвоживания. Ожидается, что 58-летний спортсмен полностью восстановится от травм в течение нескольких недель