Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока. Ему наложили 20 швов

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки был госпитализирован после потери сознания. Причиной обморока стало обезвоживание организма. Об инциденте рассказал сам Гретцки в интервью The Athletic.
"Несколько дней назад я утром пил кофе с женой и детьми. Увидев знакомого, я встал и хотел поздороваться, но потом просто потерял сознание и рухнул на пол. Нам пришлось поехать в больницу, где я прошёл полное обследование, начиная с головного мозга и до сердца", - рассказал хоккеист.
По словам Гретцки, в больнице университета Альберты ему наложили 20 швов на подбородке и четыре шва в области глаза.
Первой мыслью хоккеиста было то, что ему подсыпали наркотики, но потом выяснилось, что он упал в обморок из-за обезвоживания. Ожидается, что 58-летний спортсмен полностью восстановится от травм в течение нескольких недель
Уэйн Гретцки - один из самых знаменитых хоккеистов в истории НХЛ. Он четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Эдмонтон Ойлерз". Кроме того, он является рекордсменом по числу голов (894), голевых передач (1963), а также хет-триков (50) за карьеру. Всего на счету Гретцки 61 рекорд НХЛ.