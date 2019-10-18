Дарья Тулякова - российская каратистка, которая ненавидит баклажаны и причёску Гоголя

В московском турнире, который проходил с 4 по 6 октября, приняли участие 668 спортсменов от 85 стран. В последний день соревнований российские девушки одержали победу над командой из Словакии и завоевали третье место.

Стоит отметить, что это вторая бронзовая награда российской команды. Первая была завоёвана весной этого года в Марокко.

В интервью сайту karate.ru Тулякова рассказала, что любит каратэ за то, что оно помогает развить силу духа и волю к победе. Девушка также подчеркнула, что нервничает перед каждыми соревнованиями, потому что надеется показать максимально хороший результат.

Дарья также подчёркивает важность дружбы в командном ката, так как на тренировках доверие и взаимопонимание - две незаменимые вещи.

Что касается привычек и вкусов, которые не связаны со спортом, то в интервью она заявила, что на другие занятия времени нет, так как, помимо тренировок по каратэ, нужно еще успевать учиться.

А вот на сайте ask.fm девушка была более разговорчива и отметила, что любит готовить, читает книги, обожает сюрпризы и неожиданности, а также не любит баклажаны, переписываться в социальных сетях и её раздражает стрижка Гоголя.