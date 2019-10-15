Дубль Индрашиса принёс "Динамо" домашнюю победу

Москвичи у себя дома обыграли магнитогорский "Металлург" со счётом 6:3 (1:2, 1:0, 4:1).

Индрашис открыл счёт в матче на 8-й минуте, но затем благодаря двум шайбам Сергея Мозякина гости вышли вперёд. После перерыва Юусо Хиетанен и Дмитрий Яшкин вновь вывели вперёд "динамовцев", но в самом начале третьего периода Роман Любимов вернул равновесие в счёте.

В дальнейшем забивали только москвичи. Сначала Вячеслав Кулёмин сделал счёт 4:3 в пользу "Динамо", затем Хиетанен оформил дубль, а Индрашис установил окончательный счёт в матче.

Добавим, что латвийский нападающий провёл на льду 16 минут 6 секунд. За это время Индрашис нанёс 3 броска. Стоит отметить, что Индрашис забивает уже во втором матче подряд.