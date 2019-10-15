Украина стала пятой сборной, которая пробилась на Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 сборная Украины у себя дома обыграла действующего чемпиона Европы сборную Португалии - 2:1.

Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл нападающий Роман Яремчук, а на 27-й минуте преимущество украинской команды упрочил форвард Андрей Ярмоленко. На 72-й минуте с поля был удалён Тарас Степаненко, а в ворота украинцев назначен пенальти, который успешно реализовал Криштиану Роналду. Кстати, этот гол стал 700-м в карьере форварда туринского "Ювентуса".

Для 34-летнего Роналду этот гол стал 95-м в составе национальной команды. Ему осталось забить 14 голов, чтобы сравняться с мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Таким образом, команда Андрея Шевченко набрала 19 очков в семи матчах и досрочно обеспечила себе путёвку на Евро-2020. Вторую путёвку из группы В разыграют Португалия и Сербия, которым осталось провести два матча.

Напомним, что ранее путёвку на чемпионат Европы 2020 года завоевали сборные Бельгии, Италии, Польши и России. Всего в финальной стадии турнира примут участие 24 сборные.