Национал-популисты Центральной Европы не сдаются. Но не везде у них есть шансы

Рижане хорошо помнят, чем купил опальный мэр Ушаков пенсионерский электорат. А PiSовские подачки заметно пожирнее, чем какой-то там бесплатный проезд. Да и немудрено: костяк электората партии - жители провинции и сельской местности, муниципальный транспорт для них едва ли актуален. А вот денежкам рады везде.

И не только пенсионеры. Размер минимальной зарплаты, которую получает около 14% польского работающего населения, теперь тоже определяет правящая партия. На данный момент "минималка" приближается к 2 600 злотых (порядком шестисот евро), но к концу 2020 года уже запланировано ее увеличение до 3 000 (700 евро).

А далее, решили в PiS, "минималка" должна ежегодно расти на треть - притом, что ощутимой инфляции в стране не ощущается, курс евро который год "дышит" в амплитуде 4,2-4,3 злотых. По данным свежих опросов, 82% работодателей видят в талантливой директиве правящей партии прямую угрозу своим бизнесам. Хотя, как мы догадываемся, именно они, предприниматели - в том числе и мелкие, - весь этот праздник оплачивают. Как скоро они надорвутся - и чего будет стоить "надрыв" и польской экономике, и простым ее гражданам - очень хорошие вопросы.

Какими бы ни были ответы на них в будущем, более 70% польских предпринимателей за правящую партию голосов не отдали уже сейчас.

Ясно, что перехитрить экономические закономерности никогда не удавалось и по определению не удастся ни единому популистскому правительству. Печаль в другом: пока польская экономика на взлете, избавиться от паразитирующей на ее успехах "партии раздач" будет очень непросто. Что, собственно, мы и видим. Скорее всего, PiS падет лишь в результате экономического кризиса, который сама же и приблизит.

Желанного не получил (почти) никто

Программу для своей новой каденции правящая партия самоуверенно огласила еще за несколько недель до выборов. В соответствии с ребрендингом, на сей раз про врагов, смоленскую катастрофу - многолетний "символ веры" PiS и разную прочую идеологию было там сравнительно немного - все больше про dobrobyt, то есть благосостояние.

Однако узнав вечером 13 октября, что его люди достали в Сейме 235 мест из 460 - то есть абсолютное большинство, - лидер PiS (и де-факто авторитарный правитель Польши) Ярослав Качиньски особого счастья не выказал. "Мы заслуживаем значительно большего", - охладил он пыл ликующих соратников.

И дело на сей раз было не во мнимой скромности "лилипутина", как многие в Польше именуют коротышку-полудиктатора. Но в плохо скрываемом недовольстве "вождя" объективно скромной отдачей от столь глобально закроенных, громко обещанных и частично уже осуществленных раздач. Еще бы: в распоряжении оппозиции, чье представительство в Сейме Качиньски рассчитывал урезать в крайнем случае до трети, осталось все же более двухсот кресел.