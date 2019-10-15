Национал-популисты Центральной Европы не сдаются. Но не везде у них есть шансы

С большой наглядностью показали это воскресные выборы - парламентские в Польше и муниципальные в Венгрии. Ставшая бородатым мемом угроза лидера польской PiS Ярослава Качиньского "устроить в Варшаве Будапешт" больше не вызывает кривой усмешки - лишь веселый хохот. Потому как в Венгрии, где правящую партию Fidesz вымели из муниципалитетов столицы и самых больших городов, наконец появилась надежда. В свою очередь, у победившей в Польше PiS депутатов от крупных городов в Сейме на сей раз оказалось ничтожно мало. А в Сенате - и вовсе трое. И ни единого - из столицы. Так что "Будапешт в Варшаве" стал реальностью. Правда, совсем не тот, о каком грезил Качиньски.
Гражданская активность была невиданной...
Польская предвыборная неделя выдалась необычайно напряженной. Хотя концепции кампаний, а равно и финансовые возможности пяти группировок, в итоге вошедших в Сейм и Сенат, сильно отличались, одно было общим. Во всех избирательных штабах гражданам втолковывали, что воскресные выборы будут самыми важными с момента смены политического строя в 1989 году.
И хотя скептики шутили, что слово в слово то же самое внушали народу перед каждыми выборами тридцати последних лет, на сей раз каждому было ясно: время шуток кончились. Ставка же - ни больше, ни меньше демократическое будущее Польши.
"Из тех, кто даст себе полчаса труда перед тем, как пойти на избирательный участок, никто не сможет сделать вид, что не знал, о чем эти выборы", - написал в канун предвыборной недели Радослав Сикорски, евродепутат от оппозиционной Гражданской Коалиции (КО) и в прошлом МИД Польши.
И в этом пункте взаимопонимание политиков и избирателей оказалось редким. Почти 62%-ная суммарная фреквенция действительно была невиданной с 1989 года - как в стране, так и в диаспоре. В нью-йоркское, лондонское, лиссабонское и парижское консульства РП выстроились очереди. Явка зарубежных поляков достигла 90%, тогда как рекорд по стране продемонстрировали варшавские избирательные участки. Где отметился 81% жителей столицы.
...Но электорат можно купить, были бы деньги!
Другое дело, что выбор, сделанный большинством столь сознательных граждан показал, что жизнь в демократическом государстве для многих не является приоритетом. Как и то, что перенесение основного акцента внутренней политики PiS с идеологии на "социалку" оказался вполне дальновидным.
Именно этот ребрендинг, предпринятый в минувшие полтора года, обеспечил партии Качиньского триумфальное переизбрание с фантастическим показателем в 43,6% всех отданных голосов.
Общеизвестно, что любимое занятие популистов - раздача денег. А уж если (и пока) с кассой все в ажуре, радостное единение с народом им просто обеспечено. В польском же государстве с финансами нынче хорошо, как никогда. Все помнят, что эта страна была единственной в Европе, избежавшей кризиса 2008 года и последующей рецессии, одновременно в течение более десятилетия оставаясь главным бенефициаром евродотаций. При этом национальная экономика рвалась вперед в галопирующем темпе. Она продолжает это делать и поныне. Эксперты предсказывают, что объем экономического роста составит к концу 2019 года 3,7%. И станет самым высоким в ЕС. Как, впрочем, уже несколько лет кряду.
Неоспоримой вишенкой на этом торте сияет бездефицитный госбюджет. Хотя правительство отбилось от его дефицита в последний момент, распродав лицензии компаниям, желающими оперировать в сети 5G. Но важно ли, каким образом?! Главное, что маневр для раздач получился изрядным. Есть где развернуться. Пока.
Программа 500+ (приблизительно 117-евровое ежемесячное пособие на каждого первенца в польской семье), с которой PiS стартовала четыре года назад, дополнена аналогичной - на каждого второго ребенка. В стране снижен пенсионный возраст: теперь для полек это 60 лет, а для поляков - 65. И мало того, что все они с нынешнего года получают 13-ю пенсию - в будущем году им обещана еще и 14-я.
Рижане хорошо помнят, чем купил опальный мэр Ушаков пенсионерский электорат. А PiSовские подачки заметно пожирнее, чем какой-то там бесплатный проезд. Да и немудрено: костяк электората партии - жители провинции и сельской местности, муниципальный транспорт для них едва ли актуален. А вот денежкам рады везде.
И не только пенсионеры. Размер минимальной зарплаты, которую получает около 14% польского работающего населения, теперь тоже определяет правящая партия. На данный момент "минималка" приближается к 2 600 злотых (порядком шестисот евро), но к концу 2020 года уже запланировано ее увеличение до 3 000 (700 евро).
А далее, решили в PiS, "минималка" должна ежегодно расти на треть - притом, что ощутимой инфляции в стране не ощущается, курс евро который год "дышит" в амплитуде 4,2-4,3 злотых. По данным свежих опросов, 82% работодателей видят в талантливой директиве правящей партии прямую угрозу своим бизнесам. Хотя, как мы догадываемся, именно они, предприниматели - в том числе и мелкие, - весь этот праздник оплачивают. Как скоро они надорвутся - и чего будет стоить "надрыв" и польской экономике, и простым ее гражданам - очень хорошие вопросы.
Какими бы ни были ответы на них в будущем, более 70% польских предпринимателей за правящую партию голосов не отдали уже сейчас.
Ясно, что перехитрить экономические закономерности никогда не удавалось и по определению не удастся ни единому популистскому правительству. Печаль в другом: пока польская экономика на взлете, избавиться от паразитирующей на ее успехах "партии раздач" будет очень непросто. Что, собственно, мы и видим. Скорее всего, PiS падет лишь в результате экономического кризиса, который сама же и приблизит.
Желанного не получил (почти) никто
Программу для своей новой каденции правящая партия самоуверенно огласила еще за несколько недель до выборов. В соответствии с ребрендингом, на сей раз про врагов, смоленскую катастрофу - многолетний "символ веры" PiS и разную прочую идеологию было там сравнительно немного - все больше про dobrobyt, то есть благосостояние.
Однако узнав вечером 13 октября, что его люди достали в Сейме 235 мест из 460 - то есть абсолютное большинство, - лидер PiS (и де-факто авторитарный правитель Польши) Ярослав Качиньски особого счастья не выказал. "Мы заслуживаем значительно большего", - охладил он пыл ликующих соратников.
И дело на сей раз было не во мнимой скромности "лилипутина", как многие в Польше именуют коротышку-полудиктатора. Но в плохо скрываемом недовольстве "вождя" объективно скромной отдачей от столь глобально закроенных, громко обещанных и частично уже осуществленных раздач. Еще бы: в распоряжении оппозиции, чье представительство в Сейме Качиньски рассчитывал урезать в крайнем случае до трети, осталось все же более двухсот кресел.
И ведь теперь в них засядут не только депутаты исторического оппонента - праволиберальной Гражданской Платформы, превратившейся после союза с Зелеными в Гражданскую Коалицию. Представительство получил также и Демократический Союз Левых (SLD), и бывшая Крестьянская партия (PSL), после своей реорганизации начавшая дрейф к политическому центру.
Даже справа PiS хоть и символически, но ограничили. Мелкой пакостью для всех заметных игроков стало проникновение в Сейм 11-ти депутатов от партии Konfederacja, гремучей смеси либертарианцев и откровенных расистов и гомофобов.
Таким образом, PiS, хотя и сохранив численное преимущество в Сейме, угодила в своего рода "рамочку". От чего давным-давно отвыкла.
Учтем также, что вечером 13 октября Качиньски еще не ведал, сколько сенатских мандатов достанется его партии. Только почти через сутки, по полному подсчету голосов выяснилось: из ста мандатов PiS получила 49. Тем самым обеспечив либеральной оппозиции большинство в Сенате. Куда токсичная, но миноритарная Konfederacja просто не попала.
Что, впрочем, не мешает этой вчерашней маргинальной партии праздновать победу: так или иначе, преодолев пятипроцентный порог, она просочилась в Сейм!
Но настоящим бенефициаром выборов стал Демократический союз Левых, стремительно набравший популярность в течение последнего года. Его "жатва" - 49 парламентских мандата и 2 сенатских.
При этом у оппозиции в целом причин для недовольства хватает. И главная лежит на поверхности: переломить парламентское большинство PiS ей так и не удалось. Не оттого ли, что в нужный момент оппозиция не сочла нужным объединиться - хотя бы временно, как сделала она это в момент майских евровыборов - и выиграла!
"Острова свободы" и дармовое пивко
Именно так на этот раз поступили в еще более раздробленной и лоскутной венгерской оппозиции партии власти. У наученных многолетними поражениями противников Виктора Орбана, успевшего за пару десятков лет превратить Венгрию в корпоративное государство, которое одним напоминает муссолиниевскую Италию, а другим - путинскую Россию (пусть с "потемкинским фасадом" демократии и без очень уж очевидного свинства), - наконец лопнуло терпение. На взаимных противоречиях в оппозиционном лагере в связи с выборами был поставлен крест. Объединились все - зеленые, консерваторы, социалисты и либералы, а лозунг "Кто угодно, лишь бы не Fidesz!" стал консенсусом.
Как видим, очень продуктивным.
"Будапешт станет зеленым островом свободы! И он вернется в Европу!", - пообещал на послевыборном митинге новый мэр столицы Гергей Корачонь, 44-летний политолог, чью кандидатуру выставила не очень многочисленная либеральная партия Венгерский Диалог (МР).
Хотя венграм, безусловно, победа далась непросто. В отличие от Польши, в их стране практически не осталось независимых СМИ. Но в XXI веке при хорошей организации их роль могут выполнить соцмедиа. И выполнили.
В итоге, помимо Будапешта, правящей партии указали на дверь также в Мишкольце и Сегеде, крупнейших после столицы метрополиях. А в национальном масштабе оппозиция теперь определяет политику 10 городских самоуправлений. Притом что в небольшом венгерском государстве городов вообще-то негусто, всего 23. И практически половина населения проживает в столичной агломерации.
Подобной оплеухи Орбан, похоже, не получал с того момента, как в 2010 году монополизировал власть в Венгрии.
Из значимых городов под контролем Fidesz остались лишь Дебрецен, Дьер и Кечкемет. И, понятное дело, провинция да сельская местность. Где публика по большей части не слишком образованная и политически апатичная, зато падкая на вечеринки с дармовым пивком и сосисками от "друзей народа-суверена".
А то, что платить - во всех значениях слова - за те вечеринки будут никак не "друзья", но исключительно сам "суверен", - до него, видать, доходит туговато. И уж во всяком случае очень медленно.
Совсем не то в метрополиях. Деталью выложенная в польских оппозиционных СМИ статистика подтверждает: в Варшаве PiS фатально непопулярен. Хотя что за секрет. В традиционно управляемой либералами столице про это и так знает каждый кот и пес.
Знает это также и Качиньский - как никак, коренной варшавянин. Обильно разъезжая по стране, "лилитпутин" намеренно не удостоил вниманием родной город. Потому как понимал: пустая трата времени. Которое перед выборами любых денег дороже.
Но из той же статистике видно, что не поддерживают PiS в большинстве крупных городов Польши. И Вроцлав, и Лодзь, и Гданьск, и Познань представлены сегодня и в Сейме, и в Сенате почти исключительно оппозиционными депутатами. Лишь в консервативном и весьма клерикальном Кракове у PiS чуточку больше счастья.
Но разве метрополии вообще не имеют обыкновения - и твердость - оставаться "островами свободы", к увещанием популистов в лучшем случае равнодушными?
Взгляните на Лондон, уважаемые господа популисты. Поддержали ли там ваш драгоценный Brexit? Взгляните на Нью-Йорк, на Бостон и Вашингтон. На Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Сильно ли любят там президента Трампа? Не забудьте и про вырванный из когтей эрдогановской Партии Прогресса Стамбул. И дайте наконец себе и другим покой. Нравится или нет, но в метрополиях на ваши груши на вербах, на ваше якобы дармовое пиво с сосисками никто не ведется и не поведется.
Места эти для поисков идиотов на редкость неподходящие. Лучше и не пробовать.
Иначе рано или поздно нарветесь на "Будапешт в Варшаве", только совсем не такой, о котором вам мечталось.