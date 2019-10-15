Трамп начал экономическую войну против Турции

"Я полностью готов быстро уничтожить экономику Турции, если лидеры Турции продолжат идти по этой опасной и уничтожающей тропинке", - сообщил Трамп.

Президент сказал, что издал распоряжение, позволяющее установить санкции по отношению к действующим и бывшим должностным лицам Турции, а также незамедлительно прекратил переговоры об американско-турецком торговом соглашении.

Трамп также сказал, что он восстановит таможенный тариф в размере 50% на стальную продукцию из Турции.

Этот тариф был одним из мероприятий, которые США в прошлом году реализовали, чтобы добиться освобождения задержанного в Турции американского священника. В мае Трамп понизил этот тариф на 25%, подогнав пот тарифы, которые президент США установил по отношению к другим торговым партнерам США, в том числе и Евросоюзу.

После распоряжения Трампа санкции США были установлены на министерства обороны и энергетики Турции, а также на министров внутренних дел, обороны и энергетики.

Санкции не относятся на продажу товаров правительством США Турции, в том числе на продажу оружия и энергоресурсов, а также на гуманитарную помощь.

Вице-президент США Майкл Пенс в разговоре с репортерами сказал, что санкции "продолжатся и ухудшатся, пока Турция не реализует незамедлительное перемирие, остановит насилие и согласится на переговоры о долгосрочном решении проблемы границы между Турцией и Сирией".

В понедельник Трамп предупредил, что Турции грозят несъемные санкции за вторжение на северо-восток Турции.