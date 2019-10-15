Карьерная неделя в Латвии: школьникам расскажут о профессиях и навыках будущего

VIAA в сотрудничестве с латвийскими муниципалитетами организует карьерную неделю уже в седьмой раз, и в рамках карьерной недели в образовательных учреждениях Латвии будут проводиться различные мероприятия, связанные с выбором профессии, творческие мастерские и дискуссии, подчеркивающие роль искусственного интеллекта и технологий в профессиях будущего.

"Профессии будущего постоянно меняются, и многие необходимые в будущем специальности сегодня предсказать невозможно. Поэтому с самого раннего возраста необходимо целенаправленно думать о том, как развивать специфические навыки и компетенции, чтобы успешно интегрироваться в рынок труда будущего", - сказала директор VIAA Дита Трайдас.

Во время карьерной недели в Айзкраукле, Екабпилсе, Мерсрагсе, Тукумсе, Елгаве, Элее, Кримулде, Сталбе и Риге учащиеся основной школы примут участие в интерактивных уроках, где познакомятся с профессиями и навыками будущего. Учащиеся 1-6-х классов смогут принять участие в цифровой обучающей игре, которая позволит познакомиться с профессиями будущего, которыми уже сейчас можно овладеть в некоторых высших учебных заведениях мира, а также опробовать свои навыки рисования в трехмерной виртуальной среде.

В свою очередь ученики 7-9-х классов смогут узнать мнение представителей некоторых современных профессий о том, как их профессия изменится в ближайшем и отдаленном будущем. С помощью трехмерных очков виртуальной реальности у школьников будет возможность совершить виртуальный тур по трем современным компаниям различных отраслей, которые используют новейшие технологии.