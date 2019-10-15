Вт, 15.10.2019
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Шуплинска: никто и не говорил, что график повышения зарплат учителей не будет выполняться

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Илга Шуплинска

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Ни разу не было сказано, что график повышения зарплат учителей не будет выполняться, заявила в передаче LNT "900 секунд" министр образования и науки Илга Шуплинска. 

Сказано было следующее: если выполняется бюджет и происходят структурные изменения, то в апреле-марте "есть основания вернуться к этому разговору". Министр подчеркнула, что образование и здравоохранение являются приоритетами правительства. 

Комментируя предупреждение Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) о забастовке, министр сказала, что в наши дни такая форма протеста вряд ли приведет к сотрудничеству и решению проблем. 

Хорошо, что ЛПРОН борется за права педагогов, но надо понять, что в каждой системе есть определенные проблемы с качеством, и в случае с образованием это упорядочение школьной сети, введение компетентностного подхода, создание механизма поддержки педагогов и т.п., заявила министр.

По словам Шуплински, проблем очень много,  и концентрация только на графике повышения зарплат не решает этих проблем. 

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