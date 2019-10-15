Шуплинска: никто и не говорил, что график повышения зарплат учителей не будет выполняться

Сказано было следующее: если выполняется бюджет и происходят структурные изменения, то в апреле-марте "есть основания вернуться к этому разговору". Министр подчеркнула, что образование и здравоохранение являются приоритетами правительства.

Комментируя предупреждение Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) о забастовке, министр сказала, что в наши дни такая форма протеста вряд ли приведет к сотрудничеству и решению проблем.

Хорошо, что ЛПРОН борется за права педагогов, но надо понять, что в каждой системе есть определенные проблемы с качеством, и в случае с образованием это упорядочение школьной сети, введение компетентностного подхода, создание механизма поддержки педагогов и т.п., заявила министр.