Вт, 15.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Шуплинска: никто и не обещал, что график повышения зарплат учителей будет выполняться

Илга Шуплинска

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Ни разу не было сказано, что график повышения зарплат учителей не будет выполняться, заявила в передаче LNT "900 секунд" министр образования и науки Илга Шуплинска. 

Сказано было следующее: если выполняется бюджет и происходят структурные изменения, то в апреле-марте "есть основания вернуться к этому разговору". Министр подчеркнула, что образование и здравоохранение являются приоритетами правительства. 

Комментируя предупреждение Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) о забастовке, министр сказала, что в наши дни такая форма протеста вряд ли приведет к сотрудничеству и решению проблем. 

Хорошо, что ЛПРОН борется за права педагогов, но надо понять, что в каждой системе есть определенные проблемы с качеством, и в случае с образованием это упорядочение школьной сети, введение компетентностного подхода, создание механизма поддержки педагогов и т.п., заявила министр.

По словам Шуплински, проблем очень много,  и концентрация только на графике повышения зарплат не решает этих проблем. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ