Вт, 15.10.2019
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Одинаковые тату и другие доказательства романа Ольги Бузовой с героем клипа "Лайкер"

Ольга Бузова

ФОТО: Пресс-фото

Многочисленные российские СМИ сообщили, что у телезвезды Ольги Бузовой роман с блогером Давидом Манукяном. Влюбленные не только несколько раз были замечены вместе, но и сделали одинаковые татуировки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😂😂😂 @edbreezy_ @dava_m @buzova86 ❤️🔥😈 #ольгабузова #бузова #дава #танцуйподбузову #взаимныелайки #взаимныеподписки #взаимнаяподписка #лайкивзаимно #liketime #likeforlikes #likelike #лайки #лайкизалайки #вз #принимайменя #планб #бузованебоится #бузкоин #поцелуйнабалконе #дом2 #бузоватожемузыка #замужзабузову #buzfood #подзвукипоцелуев #малополовин #оченьхорошо #принимайменя #водица #лайкер #вотоная #яещеверю

Публикация от Фан аккаунт Королевы👑 (@buuzzoovvaa8866)

Поклонники звезды подозревают, что у нее роман со своим партнером из клипа "Лайкер". В ролике Давид и Ольгой изображают влюбленную пару и даже снялись в постельной сцене.

Подписчики телеведущей активно ищут доказательства их отношений. Сначала это стали одинаковые татуировки - символ бесконечности. 

Манукян, который выступает под псевдонимом DAVA, признавался журналистам, что был знаком с Бузовой до съемок.

В Сети появляется все больше совместных кадров и доказательств, но Ольга не подтверждает отношения с Давидом, ведь по телевидению сейчас идет проект "План Б", где она выбирает себе спутника жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оля и Давид сделали парное тату ♾❤️ Как это мило🖇😻🙏🏻 #давайнавсегда #ольгабузова #бузова #танцуйподбузову #взаимныелайки #взаимныеподписки #взаимнаяподписка #лайкивзаимно #liketime #likeforlikes #likelike #лайки #лайкизалайки #вз #принимайменя #планб #дава #бузованебоится #бузкоин #дом2 #бузоватожемузыка #замужзабузову #buzfood #подзвукипоцелуев #малополовин #оченьхорошо #принимайменя #водица #лайкер #вотоная #яещеверю

Публикация от Фан аккаунт Королевы👑 (@buuzzoovvaa8866)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши зайки😻😻😻 @dava_m & @buzova86 ♾❤️🥰 #ольгабузова #бузова #танцуйподбузову #взаимныелайки #взаимныеподписки #взаимнаяподписка #лайкивзаимно #liketime #likeforlikes #likelike #лайки #лайкизалайки #вз #принимайменя #планб #дава #бузованебоится #бузкоин #поцелуйнабалконе #дом2 #бузоватожемузыка #замужзабузову #buzfood #подзвукипоцелуев #малополовин #оченьхорошо #принимайменя #водица #лайкер #вотоная #яещеверю

Публикация от Фан аккаунт Королевы👑 (@buuzzoovvaa8866)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вот и 💋💋💋 Безумно милоооо🥰❤️❤️❤️ #ольгабузова #бузова #танцуйподбузову #взаимныелайки #взаимныеподписки #взаимнаяподписка #лайкивзаимно #liketime #likeforlikes #likelike #лайки #лайкизалайки #вз #принимайменя #планб #дава #бузованебоится #бузкоин #поцелуйнабалконе #дом2 #бузоватожемузыка #замужзабузову #buzfood #подзвукипоцелуев #малополовин #оченьхорошо #принимайменя #водица #лайкер #вотоная #яещеверю

Публикация от Фан аккаунт Королевы👑 (@buuzzoovvaa8866)

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