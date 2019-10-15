Одинаковые тату и другие доказательства романа Ольги Бузовой с героем клипа "Лайкер"

Поклонники звезды подозревают, что у нее роман со своим партнером из клипа "Лайкер". В ролике Давид и Ольгой изображают влюбленную пару и даже снялись в постельной сцене.

Подписчики телеведущей активно ищут доказательства их отношений. Сначала это стали одинаковые татуировки - символ бесконечности.

Манукян, который выступает под псевдонимом DAVA, признавался журналистам, что был знаком с Бузовой до съемок.