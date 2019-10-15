Одинаковые тату и другие доказательства романа Ольги Бузовой с героем клипа "Лайкер"

Многочисленные российские СМИ сообщили, что у телезвезды Ольги Бузовой роман с блогером Давидом Манукяном. Влюбленные не только несколько раз были замечены вместе, но и сделали одинаковые татуировки.
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Поклонники звезды подозревают, что у нее роман со своим партнером из клипа "Лайкер". В ролике Давид и Ольгой изображают влюбленную пару и даже снялись в постельной сцене.
Подписчики телеведущей активно ищут доказательства их отношений. Сначала это стали одинаковые татуировки - символ бесконечности.
Манукян, который выступает под псевдонимом DAVA, признавался журналистам, что был знаком с Бузовой до съемок.
В Сети появляется все больше совместных кадров и доказательств, но Ольга не подтверждает отношения с Давидом, ведь по телевидению сейчас идет проект "План Б", где она выбирает себе спутника жизни.
Оля и Давид сделали парное тату ♾❤️ Как это мило🖇😻🙏🏻 #давайнавсегда #ольгабузова #бузова #танцуйподбузову #взаимныелайки #взаимныеподписки #взаимнаяподписка #лайкивзаимно #liketime #likeforlikes #likelike #лайки #лайкизалайки #вз #принимайменя #планб #дава #бузованебоится #бузкоин #дом2 #бузоватожемузыка #замужзабузову #buzfood #подзвукипоцелуев #малополовин #оченьхорошо #принимайменя #водица #лайкер #вотоная #яещеверю
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А вот и 💋💋💋 Безумно милоооо🥰❤️❤️❤️ #ольгабузова #бузова #танцуйподбузову #взаимныелайки #взаимныеподписки #взаимнаяподписка #лайкивзаимно #liketime #likeforlikes #likelike #лайки #лайкизалайки #вз #принимайменя #планб #дава #бузованебоится #бузкоин #поцелуйнабалконе #дом2 #бузоватожемузыка #замужзабузову #buzfood #подзвукипоцелуев #малополовин #оченьхорошо #принимайменя #водица #лайкер #вотоная #яещеверю