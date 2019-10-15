Газета: жители Латвии стали тратить на еду больше

Как показывают данные Центрального статистического управления (ЦСУ), в августе этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года общий объем розничной торговли в сравнительных ценах вырос на 3,1%.

Эксперты положительную динамику в торговле объясняют повышением зарплат в стране, которое в настоящее время является основным фактором для поддержания роста в торговле продовольствием.

В соответствии с информацией, которую на прошлой неделе представила сеть магазинов Maxima в исследовании "Компас розничной торговли", большинство населения сегодня тратит на еду больше, чем раньше. По данным исследования, удельный вес таких жителей составляет 83%.