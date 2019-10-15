Вт, 15.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Газета: жители Латвии стали тратить на еду больше

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Хотя численность населения и, следовательно, количество потенциальных потребителей в Латвии сокращается, объемы розничной торговли продолжают расти, пишет газета Diena.

Как показывают данные Центрального статистического управления (ЦСУ), в августе этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года общий объем розничной торговли в сравнительных ценах вырос на 3,1%. 

Эксперты положительную динамику в торговле объясняют повышением зарплат в стране, которое в настоящее время является основным фактором для поддержания роста в торговле продовольствием. 

В соответствии с информацией, которую на прошлой неделе представила сеть магазинов Maxima в исследовании "Компас розничной торговли", большинство населения сегодня тратит на еду больше, чем раньше. По данным исследования, удельный вес таких жителей составляет 83%. 

Правда, на эти изменения влияет и рост потребительских цен, который в предыдущие месяцы в группе продовольственных товаров и безалкогольных напитков по сравнению с тем же периодом годом ранее составил, по данным ЦСУ, 4-4,5%.

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