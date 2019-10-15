Вт, 15.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

25-летняя звезда K-pop Солли найдена мертвой в своем доме

Солли

ФОТО: https://www.instagram.com/jelly_jilli/?hl=en

Скончалась актриса и экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Japantimes.

Известно, что тело девушки нашел менеджер, который приехал к ней домой, так как девушка перестала выходить на связь. Он нашел труп Солли и сразу обратился в полицию.

"С момента нашего последнего разговора вчера Солли не поднимала трубку, поэтому я поехал к ней домой и нашел ее мертвой", - сказал он.

В правоохранительных органах заявили, что певица страдала от затяжной депрессии. Сотрудники полиции не пояснили, было ли это самоубийство. 

В последнее время бывшая участница южнокорейской женской K-pop группы получала злые комментарии, которые критиковали ее нестандартное для Южной Кореи поведение. Особенно хейтеры были активны на ее странице в Instagram, ведь Солли боролась за свободу женщин. Она считала, что слабый пол сам в праве решать что и как носить. 

Чхве Чжин Ри (Солли) начала свою звездную карьеру в 2005 году в возрасте 11 лет, сыграв юную принцессу Сонхву из королевства Силла в драме SBS "Seodong". Всего она исполнила около десяти ролей. В состав группы f(x) она пришла в 2009 году. Коллектив быстро стал популярен в Южной Корее и получил известность далеко за пределами страны. В 2015 Солли начала выступать сольно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#고블린 #온더문 #도로시

Публикация от 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#고블린 #온더문 #도로시

Публикация от 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@loewe 로에베로에베에~🌸

Публикация от 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@calvinklein 과 인연을 ❤️

Публикация от 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

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