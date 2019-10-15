25-летняя звезда K-pop Солли найдена мертвой в своем доме

Скончалась актриса и экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Japantimes.
Известно, что тело девушки нашел менеджер, который приехал к ней домой, так как девушка перестала выходить на связь. Он нашел труп Солли и сразу обратился в полицию.
"С момента нашего последнего разговора вчера Солли не поднимала трубку, поэтому я поехал к ней домой и нашел ее мертвой", - сказал он.
В правоохранительных органах заявили, что певица страдала от затяжной депрессии. Сотрудники полиции не пояснили, было ли это самоубийство.
В последнее время бывшая участница южнокорейской женской K-pop группы получала злые комментарии, которые критиковали ее нестандартное для Южной Кореи поведение. Особенно хейтеры были активны на ее странице в Instagram, ведь Солли боролась за свободу женщин. Она считала, что слабый пол сам в праве решать что и как носить.
Чхве Чжин Ри (Солли) начала свою звездную карьеру в 2005 году в возрасте 11 лет, сыграв юную принцессу Сонхву из королевства Силла в драме SBS "Seodong". Всего она исполнила около десяти ролей. В состав группы f(x) она пришла в 2009 году. Коллектив быстро стал популярен в Южной Корее и получил известность далеко за пределами страны. В 2015 Солли начала выступать сольно.