25-летняя звезда K-pop Солли найдена мертвой в своем доме

Известно, что тело девушки нашел менеджер, который приехал к ней домой, так как девушка перестала выходить на связь. Он нашел труп Солли и сразу обратился в полицию.

"С момента нашего последнего разговора вчера Солли не поднимала трубку, поэтому я поехал к ней домой и нашел ее мертвой", - сказал он.

В правоохранительных органах заявили, что певица страдала от затяжной депрессии. Сотрудники полиции не пояснили, было ли это самоубийство.

В последнее время бывшая участница южнокорейской женской K-pop группы получала злые комментарии, которые критиковали ее нестандартное для Южной Кореи поведение. Особенно хейтеры были активны на ее странице в Instagram, ведь Солли боролась за свободу женщин. Она считала, что слабый пол сам в праве решать что и как носить.